Neznámý Matěj Vocel: V 28 letech poprvé na grandslamu a bere přes milion! Rozjezd jako Koller!
Neznámý obr oslnil tenisový svět! Jmenuje se Matěj Vocel (28), 185 centimetrů vysoký pravák s dělovým servisem, 1485. tenista singlového žebříčku. Pražák, jenž studoval v USA, je poprvé v kariéře na grandslamovém turnaji – a s Macháčem prošli do čtvrtfinále deblu!
V New Yorku píšou hollywoodský příběh. Původně neměli do čtyhry na US Open vůbec zasáhnout, byli náhradníky. Ale na české duo se usmálo štěstí. Nově vytvořená dvojice vyhrála tři zápasy 2:1 a v noci na dnešek už měla na programu čtvrtfinále proti britské dvojici Salisbury – Skupski. Cestou do něj odvrátili dva mečboly a vydělali každý 1,3 milionu korun!
To je skoro tolik, co Matěj, jehož příběh připomíná pozdní rozlet fotbalového velikána Jana Kollera (v nároďáku debutoval až krátce před 26. narozeninami, přesto se stal jeho nejlepším střelcem), bral za celou kariéru (1,7 milionu Kč). „Původně jsem tomu nevěnoval pozornost, ale už jsem se na tu částku podíval, je to dost peněz,“ usmál se Vocel, jenž na první pohled působí mohutně a neohrabaně. „Jsem rád, že jsem mu mohl pomoct, má skvělý servis i return,“ ocenil ho Macháč. „Výhry Matěje posunuly v deblovém žebříčku, třeba si spolu zahrajeme i další grandslamy,“ podotkl Tomáš.