Pláč poražené. Už jsem myslela, že je výhra moje, hlesla Američanka po pádu s Krejčíkovou
Taylor Townsendová věřila, že už má zápas v kapse a devětadvaceti letech z ní bude senzační čtvrtfinalistka domácího US Open. Na druhé straně sítě však stála stejně stará Barbora Krejčíková, jež ukázala nervy z oceli a povahu ostřílené šampionky. V bláznivém duelu smazala osm mečbolů, což je rekord amerického grandslamu. Současné světové jedničce v deblu připravila Češka snad nejkrutější možnou porážku 6:1, 6:7 (13), 3:6.
„Tohle bolí, protože jsem do zápasu dala doslova všechno. Už jsem myslela, že je výhra moje, ale to je prostě sport,“ líčila po tříhodinové bitvě skleslá Američanka Taylor Townsendová, jež se do posledního míče urputně povzbuzovala a teprve až poté, co její lob na druhý mečbol Krejčíkové dopadl do autu, shodila masku a cestou z kurtu se rozplakala.
Drama nedělního odpoledne strhlo ve Flushing Meadows snad všechny. V rozcvičovacích prostorách uvnitř Ashova stadionu se shromáždila skupina tenistů včetně americké hvězdy Taylora Fritze a většina přítomných nechápavě kroutila hlavou nad tím, co se děje.
Krejčíková gumovala mečboly jako stroj, v tiebreaku odvrátila za stavu 3:6 tři za sebou. Hrála odvážně, pět z osmi mečbolů uťala winnery, další nechytatelným servisem. Osud Češky visel na centimetrech, vítězný bekhend při pátém mečbolu obtiskla na čáru, těžký volej při šestém skončil rovněž v kurtu. „Hrála jsem odvážně, ale měla jsem taky štěstí. Už jsem si mohla hledat lety domů,“ věděla vítězka.
Nejvíc odvrácených mečbolů v grandslamovém zápase
Počet
Hráč(ka)
Turnaj a rok
11
Helga Schultzeová (Něm.)
Wimbledon 1966
11
Zsófia Gubacsiová (Maď.)
Roland Garros 2001
9
Lucie Šafářová (ČR)
Australian Open 2017
9
Nick Kyrgios (Aus.)
Wimbledon 2014
9
Chanda Rubinová (USA)
Roland Garros 1995
9
Vince Spadea (USA)
Roland Garros 2004
9
Christophe Roger-Vasselin (Fr.)
Roland Garros 1982
8
Barbora Krejčíková (ČR)
US Open 2025
Townsendová prozradila, že mají s koučem Johnem Williamsem po porážkách vlastní rituál. Obvyklé tři minuty vyhrazené pro smutnění tentokrát prý ale přetáhla na nejméně deset. Blízcí ji objímali a utěšovali, pak ji čtyřletý syn Aubrey, jenž zápas sledoval na tribuně, požádal, zda si s ní může zacvičit v tělocvičně a řekl jí, že je OK, že prohrála. A ve sprše už Američanka přemýšlela nad tím, kdy ji čeká další singlový duel.
V New Yorku odehrála možná životní a také hodně turbulentní turnaj dvouhry. Ve 2. kole vyřadila grandslamovou šampionku Jelenu Ostapenkovou, která ji kvůli tomu, že se nedostatečně omluvila za prasátko, po utkání peskovala, že je nevzdělaná a nemá úroveň. V dalším zápase zametla při bouřlivé night session na Ashově stadionu i se světovou pětkou Mirrou Andrejevovou. A proti Krejčíkové už se viděla v prvním grandslamovém čtvrtfinále kariéry. Ke kruté porážce ale nakonec přistoupila s nadhledem.
„Nikdy nevíte, jestli zrovna tenhle zápas nemůže být tím zlomem, který mě posune dál. Věřím, že celý turnaj pro mě znamenal obrovskou změnu. Spíš než cokoliv jiného cítím – vlastně ani ne, já vím – že jsem přesně tam, kde mám být, abych si mohla splnit všechny své tenisové cíle: být mezi nejlepšími, vyhrávat grandslamy,“ řekla. „Vím, že na to mám. Vím, že už jsem na té úrovni. Jde jen o maličkosti. Potřebuji hlavně praxi, dostávat se do podobných situací, a časem se to otočí v můj prospěch,“ věřila někdejší juniorská jednička, které v minulosti USTA odepřela volnou kartu na US Open kvůli špatné kondici.
Dnes je světovou jedničkou ve čtyřhře a v žebříčku dvouhry se posune na 111. místo. „Věřím, že nic není náhoda a věci se dějí z určitého důvodu,“ líčila Townsendová poté, co si postupem do 4. kola vyrovnala grandslamové maximum. Před šesti lety prohrála na US Open osmifinále s pozdější vítězkou Biancou Andreescuovou.
Co na to Barbora Krejčíková? I pro ni může být strhující triumf katapultem k ještě větším triumfům v New Yorku.