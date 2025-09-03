Djokovič mluví o největším vítězství. Zkrotí své tělo i dvojblok Alcaraz - Sinner?
Novak Djokovič se netají: pokud vyhraje toto US Open, půjde o největší počin jeho kariéry. Z úst nejdekorovanějšího tenisty všech dob tyhle věty znamenají moc. V osmatřiceti se letos dostal do semifinále na každém grandslamu, obvykle ale rozbitý a vyčerpaný. I pět zápasů v New Yorku ho poznamenalo. A teď ho na cestě za pětadvacátým titulem z majoru čeká skoro nesplnitelná mise: dvojboj Carlos Alcaraz – Jannik Sinner. Historie ale učí: nikdy nepodceňujte Novaka Djokoviče.
Novak Djokovič ve Flushing Meadows dál vylepšuje svůj odkaz a posouvá hranice možného. Pod světly Ashova stadionu ustál ve čtvrtfinále přetěsnou bitvu s loňským finalistou Taylorem Fritzem. Domácího Američana skolil i pojedenácté v kariéře (6:3, 7:5, 3:6, 6:4), tři a půl hodiny dlouhý zápas měl však daleko k rutinní práci. „Ani nevím, jak jsem vyhrál,“ oddechoval zhluboka Srb.
V osmatřiceti coby nejstarší hráč všech dob postoupil během roku do semifinále všech grandslamů. V kariéře se mu to povedlo již posedmé, což je rekord. Stejně jako účast v 53. semifinále turnaje velké čtyřky či bilance 14:0 ve čtvrtfinále US Open.
K legendě legend už promlouvají ale jen grandslamové tituly. A ten poslední je už dva roky starý právě z New Yorku. Chtělo by se říct, že teprve teď pro Djokoviče turnaj začíná. Jenže…
Bojuje o pátý titul na US Open
Třikrát už byl letos tak daleko a třikrát se opakoval stejný scénář – hlava chtěla, tělo již nemohlo. V Austrálii si přinesl zranění ze čtvrtfinále s Carlosem Alcarazem a skrečoval. V Paříži rychle prohrál dva sety s Jannikem Sinnerem, a když začal klást skutečný odpor, Ital duel ukončil. Ve Wimbledonu sotva běhal s bolavou kyčlí a neměl proti Sinnerovi nárok.
„Když se dostanu hluboko v turnaji a tělo mi vypoví službu, což byl případ posledních grandslamů, těžko to koušu. Vím, kolik hodin denně obětuji sportu, jak se o sebe starám. Ale stárnutí prostě nezastavíte,“ prohlásil v New Yorku veterán, který jí a pije jako asketa, vyhýbá se alkoholu, zavírá se do hyperbarické komory a jeho tréninky v posilovně po zápasech někdy vypadají náročněji než kondiční příprava ostatních hráčů mimo sezonu. Obětuje i osobní život. Na US Open trhalo tátovi dvou dětí srdce, že zmeškal narozeniny dcery Tary. A přesto ví, že to všechno může být k ničemu. „Víc už vážně dělat nemůžu,“ přísahá.
Pokud chce popáté v kariéře pozvednout pohár pro šampiona US Open, musí v semifinále zdolat Carlose Alcaraze a ve finále velmi pravděpodobně Jannik Sinnera. „Ti dva jsou teď o několik úrovní nad všemi ostatními,“ uvědomuje si.
US Open je ale nejméně předvídatelný ze všech grandslamů. Na sklonku sezony se často dějí zvláštní věci. Posledním mužem, který dokázal obhájit titul, byl v sezoně 2008 Roger Federer.
Vědom si reality, Djokovič zariskoval. Od prohraného wimbledonského semifinále se po něm na měsíc a půl slehla zem. Prodloužil si dovolenou s rodinou v Černé Hoře, nedorazil ani na generálku v Cincinnati, jelikož dvoutýdenní turnaje Masters jsou prý na jeho vkus příliš zdlouhavé. Do US Open šel nerozehraný a tak také v prvních dvou kolech vypadal. Vztekal se, hrál chabě, jakoby ani na turnaji nechtěl být. Nyní už je ale znovu zaťatý a ve svém živlu lovce.
Věří, že i díky dlouhé pauze je mentálně čerstvější a až na ošetřování zad ve 3. kole ho zatím nepotkal žádný viditelnější zdravotní trabl.
Problém však představuje příští soupeř. O šestnáct let mladší Alcaraz hraje ve Flushing Meadows ve svém vlastním světě, ještě neztratil ani set, ještě nebyl otestován. Usiluje nejen o titul, ale také o návrat na první místo žebříčku a osud má ve svých rukách.
Djokovič si do utkání ponese pozitivní vzájemnou bilanci 5:3 a naději, že jeho tělo tentokrát vydrží. Snad…