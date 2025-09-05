Kdo nahradí na obrazovce rebelku Kubíčkovou? Nová tvář z Edenu!
Její práce nevoněla extraligovým klubům, tak reportérku Terezu Kubíčkovou na Oneplay Sport raději z hokeje uklidili jen na fotbal. U ledu s mikrofonem se nově bude pohybovat Martina Kramerová.
„Martinu nevnímáme jako náhradu. Na rozšíření reportérského týmu jsme pracovali bez ohledu na personální změny a plánovali jsme jej dlouhodobě. Postupně se bude začleňovat do přímých přenosů a vhodně doplní další reportéry, Honzu Hrabala a Jardu Keimara,“ sdělil Blesku mluvčí stanice David Solnař.
Pro Kramerovou, která dřív pracovala v hokejové Slavii a poslední tři roky také ve Sportovních novinách na Nově, je to další velký posun v kariéře. „Těším se, je to pro mě výzva!“ řekla sympatická blondýna.