Šmicer o losu pro Slavii: Postup by byl zázrak. Vidět Yamala? O lístky se strhne masakr
Přál si schůdnější soupeře, také Liverpool. Nevyšlo ani jedno. Vladimír Šmicer říká, že proti šesti celkům z osmi bude Slavia v pozici outsidera. „Postup by byl v podstatě zázrak,“ glosuje brutální sadu soupeřů vítěz Ligy mistrů. Nejvíc se těší na Barcelonu a také má vzkaz pro kamarády a známé ohledně žádostí o vstupenky. „Budu rád, když se na zápasy dostanu sám,“ směje se.
Jaký je váš první dojem z losu?
„Je to prostě Champions League. (směje se) Sedl jsem si k televizi, že budu fandit, ať je los co nejpřijatelnější. Jenže ono je těžké vybírat. Z prvního koše dostat Barcelonu doma a venku Inter, posledního finalistu… Tady šance na zisk bodů moc není. Před šesti lety jsme sice na Interu remizovali, ale teď je italský tým někde jinde. Ostatně, s kýmkoliv z prvního koše by byla možnost na body jen teoretická. Muselo by se sejít hodně věcí. Samozřejmě uvidíme, v jaké fázi s nimi budeme hrát, neznáme přesný rozpis zápasů.“
Ten bude zveřejněný až v sobotu.
„Jasně, bude záležet na momentální formě nejen rivalů, ale logicky i Slavie.“
Minulý rok se do vyřazovací fáze postupovalo s jedenácti body. Je toho Slavia schopná?
„Byl by to v podstatě zázrak. Určitě budu fandit každé utkání, ale když si to projdu dál, z druhého koše máme doma Arsenal, venku Bergamo, které nemá takové jméno, určitě by se tam dal uhrát nějaký bodíček. Ale Arsenal je hrozný válec. Patří k největším favoritům Premier League, skončil opakovaně druhý, a to už není náhoda. Má opravdu neskutečně silný tým. Kdybych mohl, radši bych to přehodil a doma hrál s Bergamem a jel na Arsenal. Pak by šance určitě vzrostly.“
Jste zklamaný, že nevyšel „váš“ Liverpool?
„Tušil jsem, že nějaký anglický tým Slavia dostane. Nakonec má dva, ale Reds bohužel ne. V poslední době hrál dvakrát se Spartou. Chtěl jsem, aby tentokrát Liverpool přijel na Slavii a já mohl svým bývalým spoluhráčům ukázat Prahu. Pár jich tady bylo nedávno v rámci exhibice v Chabrech. Nevyšlo to, třeba to dopadne v osmifinále. Ale to samozřejmě žertuju. Obecně si myslím, že Slavia mohla dostat schůdnější soupeře z druhého koše, se kterými by si mohla zvednout sebevědomí. Uvidíme. Ale jak říkám, třeba potkáš zvučného soupeře bez formy, a budeš mít šanci.“