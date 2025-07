Sanyang, Fully nebo Botos. Kouč béčka o nadějích Slavie: Potřebujeme je rozehrát

Slavia vytvořila věkový mix. Do druholigového béčka poslala před startem sezony zkušené třicátníky Marka Suchého (37), Tomáše Necida (35) a Simona Deliho (33). Vedle nich trenér Jan Jelínek vylepšuje naděje, které by měl protlačit do áčka. Ve středečním derby se Spartou (0:1) využil poprvé také letní posilu Youssouphu Sanyanga ze švédského Östers. „Mrzí mě, že nenašel finální řešení,“ podotkl kouč, jenž dřív působil ve Zlíně či jako asistent trenéra v Mladé Boleslavi.

V základní sestavě nastoupili kromě Sanyanga také brankář Markovič nebo Chaloupek a Botos. Řešili jste s trenéry z áčka posílení pro druholigové derby?

„Je to jeden z cílů béčka dělat podporu áčku, pomáhat mu. Stejně jako oni nám. Berou si hráče do tréninků a předávají jim zkušenosti. Poháry se blíží čím dál rychleji a potřebujete mít kluky rozehrané. Tentokrát tomu nahrával i fakt, že se hrálo ve středu. Pokud máme zápas ve stejný den, je to všechno složitější.“

Díky tomu jste vytvořil ofenzivní trojici ve složení Sanyang, Necid a Botos, což je na druhou ligu síla. Proč jste ale nebyli tolik nebezpeční?

„Třeba Botyho jsme vůbec nedokázali využít tak, jak bychom chtěli a jak bychom si představovali. Řekl bych, že nám to nahoře úplně neladilo, nenašli jsme za celý zápas souhru. Přišlo mi, že součinnost tří hráčů nahoře byla taková neučesaná.“

Jak zapadl do hry Sanyang, který přišel do Slavie v létě za asi 75 milionů korun?

„Viděl jsem ho až den před zápasem, protože trénuje s áčkem. Viděl jsem akorát jeho zápasy. Dneska si myslím, že z hráčů, kteří přišli, podal velmi slušný výkon. Byl ten, který byl nebezpečný. Mrzí mě akorát, že nenašel finálku. V závěru mohl prosunout balon a mohli jsme zakončovat. Kvůli tomu nemáme moc střel na bránu.“

S trenéry áčka komunikujeme minutáž i post na hřišti

Dalším hráčem, který se dostal na hranu áčka, je Emmanuel Fully. Mluví se o něm jako o možné náhradě za Dioufa. Posunul se?

„Fully si řekl o tuto pozici svými výkony. V béčku byl skvělý, a proto se dostal do přípravy s A týmem, kde zaujal trenéry. A takhle by vlastně béčko mělo fungovat, protože chytnul příležitost za pačesy. Teď trénuje s áčkem a čeká na příležitosti. Tím, že se zranil Javorček, tak je alternativou na pozici levého wingbeka. Ale samozřejmě potřebuje pořád hrát, protože je mladý.“

Přišel do Slavie rovnou k vám do béčka. Jaký je povahově?

„Je fantastický, dobře nastavený. Nebojí se s hráči mluvit, navázat kontakt, což může být někdy problém. Je velký pracovník a je velice vtipný.“

To musíte rozvést.

„Fakt dělá dobré srandy. Z našeho fyzioterapeuta si málem udělal adoptivního taťku. Má dobrý smysl pro humor. A hlavně na každém tréninku i v zápase chce bojovat. Přijde mi, že zatím ještě sbírá zkušenosti v nelogických faulech.“

Štěpán Chaloupek, jindy stoper, naskočil ve středu zálohy jako osmička. Co jste tím zamýšlel?

„S trenéry z áčka komunikujeme minutáž, ale také postavení na hřišti. Záleží, jak ho budou chtít využívat. Momentálně jsme měli ve středu zálohy menší problém. Normálně tam hraje Belžák, který je víc ofenzivní a zvládá to velmi dobře. Teď ale byla příležitost, aby ho nasadili Chaliho. Hrál na té pozici, má s ní zkušeností a nastoupil do středu hřiště i proti Bohemians.“

Nakonec střídal už v první půli kvůli zranění. Co se mu stalo?

„Dostal úder do zad, takovou blokádu. Nemohl se nadechnout, proto jsme ho stáhli.“