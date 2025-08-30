Předplatné

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Slavia 1:3. Sešívaní nedopustili překvapení, rozhodl Chaloupek

Video placeholder
SESTŘIH: Mladá Boleslav – Slavia 1:3. Sešívaní nedopustili překvapení, rozhodl Chaloupek
Gólová radost fotbalistů Slavie
Fotbalisté Slavie slaví gól Štěpána Chaloupka
Slávistický závar před brankou Jiřího Flodera
Slávistický závar před brankou Jiřího Flodera
Kapitán Slavie Jan Bořil protestuje u rozhodčího
Kapitán Slavie Jan Bořil protestuje u rozhodčího
23
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (65)

Fotbalisté pražské Slavie v 7. kole první ligy zvítězili v Mladé Boleslavi 3:1. Obhájce titulu před reprezentační pauzou udržel neporazitelnost v sezoně nejvyšší soutěže a minimálně do neděle poskočil do čela tabulky před městského rivala Spartu, která přivítá Zlín. Favorit vedl od 14. minuty po brance Mojmíra Chytila, po přestávce srovnal z opakované penalty Matyáš Vojta, ale v 73. minutě rozhodl Štěpán Chaloupek. V nastavení přidal pojistku jiný střídající hráč Ivan Schranz.

Slavia v lize s Mladou Boleslaví už 20 zápasů po sobě neprohrála, z toho v 19 duelech zvítězila. Středočeši si připsali čtvrtou porážku z posledních pěti utkání nejvyšší soutěže a v tabulce jsou až čtrnáctí. K dobru nicméně mají odložený zápas z minulého týdne v Ďolíčku proti Bohemians 1905.

Slavia stejně jako v minulém kole proti Pardubicím dovolila soupeři nasadit hráče, kteří hostují z Edenu. V domácí sestavě nicméně i tak chyběl brankář Mandous a poprvé v ligové sezoně dostal mezi tyčemi šanci Floder. Pražané nastoupili v očekávané sestavě.

Hosté měli od úvodu znatelnou převahu. Po 10 minutách upadl ve vápně po lehkém přidržení od bývalého hráče Slavie Pecha hostující Provod, sudí Starý ale penaltu nenařídil. Po necelé čtvrthodině už Pražané vedli. Na Sadílkův centr z rohu si naskočil Chytil a hlavou otevřel skóre. Hostující útočník si připsal první soutěžní gól od dubna.

Červenobílí po vedoucí trefě nadále dominovali, v první půli si připsali 15 střeleckých pokusů, ale pojistku nepřidali. Ve 29. minutě napřáhl z hranice vápna Oscar, Floder však jeho povedený pokus dokázal vyrazit.

Po změně stran odstoupil Ogbu a na stoperu ho zastoupil Chaloupek. V domácí sestavě Langhamer nahradil Pecha a jeho tým brzy nečekaně srovnal. Hostující brankář Staněk ve 48. minutě ve vápně podrazil bývalého slávistu Prebsla a sudí Starý nařídil penaltu.

Gólman Pražanů exekutora Macka sice vychytal, ale videorozhodčí odhalil, že Chaloupek vběhl do vápna předčasně. Z opakovaného pokutového kopu pak už Vojta v 53. minutě nezaváhal, byť Staněk znovu vystihl směr střely. Mladý útočník skóroval podruhé v ligovém ročníku.

Favorita inkasovaný gól viditelně zaskočil a domácí i v poli srovnali obraz hry. V 55. minutě těsně po příchodu Zafeirise, který ani dnes nenastoupil v základní sestavě, vypálil z dálky těsně mimo hostující Sadílek.

Pražanům se nedařilo, v 73. minutě je ale vysvobodil Chaloupek, který napravil svou předchozí chybu při penaltě domácích. Provod přihrál z levé strany a dvaadvacetiletý stoper zblízka ve skluzu zaznamenal do odkryté branky svůj první ligový gól za Slavii. Předchozí tři trefy v nejvyšší soutěži si připsal v teplickém dresu.

V 83. minutě na opačné straně technickou střelou jen o kousek minul Penner a srovnat v závěru nedokázal ani Zíka, jehož ránu z dálky vyškrábl Staněk. Naopak v poslední ze čtyř nastavených minut vyrazil do brejku Provod a tentokrát připravil snadný gól pro střídajícího Schranze. Videorozhodčí potvrdil, že těsně nešlo o ofsajd. Slovenský reprezentant skóroval v sezoně nejvyšší soutěže podruhé. Mladoboleslavští inkasovali v ligové sezoně již 19 branek a mají nejhorší defenzivu soutěže.

KonecLIVE
13

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752015:517
2Sparta651013:616
3Jablonec74309:315
4Zlín64119:513
5Karviná740312:812
6Plzeň632114:611
7Olomouc63124:310
8Liberec62138:97
9Bohemians62134:87
10Hr. Králové71338:116
11Dukla71336:96
12Slovácko71244:95
13Ostrava41124:44
14Ml. Boleslav611411:194
15Teplice61056:133
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (65)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Všechny příspěvky z Isport.cz máte již zobrazené.
Vyberte si z nabídky nebo pokračujte na další články z jiných titulů.

Články z jiných titulů