SESTŘIH: Mladá Boleslav - Slavia 1:3. Sešívaní nedopustili překvapení, rozhodl Chaloupek
Fotbalisté pražské Slavie v 7. kole první ligy zvítězili v Mladé Boleslavi 3:1. Obhájce titulu před reprezentační pauzou udržel neporazitelnost v sezoně nejvyšší soutěže a minimálně do neděle poskočil do čela tabulky před městského rivala Spartu, která přivítá Zlín. Favorit vedl od 14. minuty po brance Mojmíra Chytila, po přestávce srovnal z opakované penalty Matyáš Vojta, ale v 73. minutě rozhodl Štěpán Chaloupek. V nastavení přidal pojistku jiný střídající hráč Ivan Schranz.
Slavia v lize s Mladou Boleslaví už 20 zápasů po sobě neprohrála, z toho v 19 duelech zvítězila. Středočeši si připsali čtvrtou porážku z posledních pěti utkání nejvyšší soutěže a v tabulce jsou až čtrnáctí. K dobru nicméně mají odložený zápas z minulého týdne v Ďolíčku proti Bohemians 1905.
Slavia stejně jako v minulém kole proti Pardubicím dovolila soupeři nasadit hráče, kteří hostují z Edenu. V domácí sestavě nicméně i tak chyběl brankář Mandous a poprvé v ligové sezoně dostal mezi tyčemi šanci Floder. Pražané nastoupili v očekávané sestavě.
Hosté měli od úvodu znatelnou převahu. Po 10 minutách upadl ve vápně po lehkém přidržení od bývalého hráče Slavie Pecha hostující Provod, sudí Starý ale penaltu nenařídil. Po necelé čtvrthodině už Pražané vedli. Na Sadílkův centr z rohu si naskočil Chytil a hlavou otevřel skóre. Hostující útočník si připsal první soutěžní gól od dubna.
Červenobílí po vedoucí trefě nadále dominovali, v první půli si připsali 15 střeleckých pokusů, ale pojistku nepřidali. Ve 29. minutě napřáhl z hranice vápna Oscar, Floder však jeho povedený pokus dokázal vyrazit.
Po změně stran odstoupil Ogbu a na stoperu ho zastoupil Chaloupek. V domácí sestavě Langhamer nahradil Pecha a jeho tým brzy nečekaně srovnal. Hostující brankář Staněk ve 48. minutě ve vápně podrazil bývalého slávistu Prebsla a sudí Starý nařídil penaltu.
Gólman Pražanů exekutora Macka sice vychytal, ale videorozhodčí odhalil, že Chaloupek vběhl do vápna předčasně. Z opakovaného pokutového kopu pak už Vojta v 53. minutě nezaváhal, byť Staněk znovu vystihl směr střely. Mladý útočník skóroval podruhé v ligovém ročníku.
Favorita inkasovaný gól viditelně zaskočil a domácí i v poli srovnali obraz hry. V 55. minutě těsně po příchodu Zafeirise, který ani dnes nenastoupil v základní sestavě, vypálil z dálky těsně mimo hostující Sadílek.
Pražanům se nedařilo, v 73. minutě je ale vysvobodil Chaloupek, který napravil svou předchozí chybu při penaltě domácích. Provod přihrál z levé strany a dvaadvacetiletý stoper zblízka ve skluzu zaznamenal do odkryté branky svůj první ligový gól za Slavii. Předchozí tři trefy v nejvyšší soutěži si připsal v teplickém dresu.
V 83. minutě na opačné straně technickou střelou jen o kousek minul Penner a srovnat v závěru nedokázal ani Zíka, jehož ránu z dálky vyškrábl Staněk. Naopak v poslední ze čtyř nastavených minut vyrazil do brejku Provod a tentokrát připravil snadný gól pro střídajícího Schranze. Videorozhodčí potvrdil, že těsně nešlo o ofsajd. Slovenský reprezentant skóroval v sezoně nejvyšší soutěže podruhé. Mladoboleslavští inkasovali v ligové sezoně již 19 branek a mají nejhorší defenzivu soutěže.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|2
Sparta
|6
|5
|1
|0
|13:6
|16
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|5
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|6
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|7
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu