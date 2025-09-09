Raškův vnuk Mazoch oslavil 40 a promluvil o svém zdraví: Mám jizvy na mozku
O jeho dědovi Jiřím Raškovi (†70) napsal Ota Pavel (†42) pohádku. Tu o Janu Mazochovi, který má od pátku na krku čtyřicítku, ztvárnil sám život.
Kdyby se někdo ptal písničkáře Nohavici na anděla, tak má jizvu na rtu, když při něm stál. Co vy? V lednu 2007 v Zakopaném jste měl při skocích na lyžích těžký pád.
„Loni jsem se na můstek po 17 letech vrátil, ale nic to se mnou nedělalo. Pád mi vymazal celý den i pobyt ve špitále. Někdy si zauvažuju, co by se stalo, kdyby se to nestalo. Musím chodit každé dva roky na magnetickou rezonanci. Paní doktorka mi popisovala, že mám takzvaně jizvy na mozku, je potřeba to pořád hlídat, jestli se něco nezměnilo.“
Dá se říct, že právě to, že žijete téměř bez následků, je vaše pohádka?
„Asi jo. Kdybych nespadl, možná jsem mohl vyhrát olympiádu. Ale co v životě vypadá na první pohled jako tragédie, tak nemusí být. Možná bych kvůli kariéře neměl syna. Takže ničeho nelituju, i když v roce 2008, když jsem se skákáním sekl, to bylo náročné. Musel jsem začít makat.“ (úsměv)
Dělal jste elektrikáře, pokládal kamarádovi dlažbu. Co vás živí teď?
„Mám čtyři měsíce novou práci, která mě baví. Dělám oblastního manažera pro střechy Tondach. Se strejdou Jurou Raškou (synem olympijského vítěze z Grenoblu 1968 – pozn. aut.), který tady ve Frenštátu dělá pokrývače, jsme vlastně kolegové.“
Na legendárního dědu, který přivezl domů první zlato v historii zimních Her, si vzpomenete často?
„Každý mi říká: Jak bereš dědu? Já ho neberu jako legendu, ale prostě jako dědu. On mě hodně naučil, dal. Nejen co se týče skoků. I třeba ve věcech kolem baráku, v péči o zahradu. Myslíme na něj s celou rodinou často.“
Frenštátské můstky nesou jeho jméno, ale zrovna lákavě to tady nevypadá.
„Určitě bych chtěl, aby v areálu vzniklo nějaké reprezentativní sídlo, které by připomnělo, co děda dokázal, a nalákalo i širokou veřejnost.“
Vás neláká návrat ke sportu, třeba v roli činovníka?
„Kolem roku 2010 jsem vypracoval koncepci, jak bych já piplal skokany. Ale děda za mnou tenkrát přišel a řekl mi: Hele, zůstaň u toho, co děláš. Možná už tenkrát věděl, že ty skoky u nás půjdou do háje. Dětem chybí nějaké nosné jméno.“
Co kdyby si váš syn chtěl skočit jako jeho táta i praděda?
„Asi bych mu v tom nebránil, ale on je spíš po mamince, do všeho jde s větším respektem. I když jsou skoky na lyžích bezpečný sport... Že to říkám zrovna já, co se během toho málem zabil, že? (smích). Ale oproti sjezdovému lyžování jsou opravdu bezpečné.“
Život prý začíná po čtyřicítce. Máte nějaký sen?
„Nemám žádný. Důležité je, abychom byli zdraví a užívali si život takový, jaký je. Z ničeho se nehroutili a nedělali ze všeho drama.“
PŘÍPITEK RAŠKOVKOU
Raškovka je nejen označení čepice inspirované pokrývkou hlavy československého skokana na lyžích Jiřího Rašky pro olympioniky z roku 2018, ale také oblíbená pálenka. Právě tou si v sobotu Jan Mazoch s nejbližšími připil na zdraví. „Tuhle hruškovici máme po dědovi přes jednoho kamaráda. Komukoliv se naleje, tak říká, že je výborná. Dali jsme si po štamprli,“ culil se oslavenec Mazoch.
SPOJENÍ S BABIŠEM? UŽ MĚ TO NEBAVÍ!
Po konci kariéry vynucené vážným zraněním si Jan Mazoch odskočil do politiky. V roce 2018 úspěšně kandidoval do zastupitelstva Frenštátu pod Radhoštěm za hnutí ANO 2011 Andreje Babiše (71). „Ale do příštího volebního období už nepůjdu. Je to i kvůli tomu, že tady už sedm let nebydlím,“ prozradil Mazoch, jehož bývalý reprezentační kolega Jakub Janda (47) v barvách ODS dělá poslance. Jeho by Sněmovna nelákala? „Vůbec. Mě už ty politické kecy někdy nebaví. Já raději řeknu člověku něco na rovinu. Nemohl bych tam vplout jako Kuba,“ odpověděl Mazoch
ZLATÍ SOUSEDI
Město, kde vyrůstal, před sedmi lety opustil a usadil se v Ropicích u Třince. Tam našel Jan Mazoch opravdu zlaté sousedy – a nejen proto, že mu nedělají naschvály! Patří mezi ně totiž hokejisté Ocelářů, kteří až do letošního roku vládli extralize pětkrát v řadě.
„Vláďa Dravecký je soused, poslední dva roky bydlí naproti Marko Daňo, měsíc zpátky dostavěli dům Marinčinovi. Mám strašně rád i Vencu Varaďu, možná budu přát trochu i Vítkovicím. Ale Třinec je pro mě na prvním místě kvůli klukům,“ vysvětlil fanoušek Mazoch.