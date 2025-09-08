Sporty TV už vysílá online. Přáli si to diváci, říká Kalemba. Kanál je i nadále zadarmo
Už i na webu je možné sledovat sportovní kanál Sporty TV, který zahájil vysílání v březnu 2024. Postupně si díky pestré škále sportů zajišťuje pevnější místo na trhu a od července spustil kanál online vysílání. Televize je dostupná zdarma. „Spuštění online vysílání Sporty TV vnímám jako splnění jednoho z největších přání, které od našich diváků zaznívalo,“ uvedl Jiří Kalemba, moderátor a komentátor, jenž působil šestnáct let v ČT. Právě on stál u zrodu Sporty TV a je jejím šéfredaktorem.
„Je to důležitý krok – naším cílem je přinášet fanouškům kvalitní sport bez omezení. A vysílání teď může být dostupné online opravdu všem,“ dodává Kalemba.
Sporty TV nabízí atraktivní mezinárodní obsah, zaměřuje se ale také na sportovní dění z regionálních sportovišť, podporuje mládežnické nebo nové olympijské sporty. Fanouškům nabízí vlastní autorské pořady.
„Poskytujeme kompletní pohled na sport, který nás zajímá od základů po prestižní světové soutěže. Pokrýváme také mládežnické turnaje a věnujeme se novým olympijským sportům, jako jsou lakros, flag football nebo skateboarding. Těší mě, že jsme za relativně krátkou dobu dokázali rozšířit síť domácích sportů, které vysíláme, a pro kluby jsme se stali důvěryhodným partnerem,“ přibližuje progresivní vývoj sportovní televize Jiří Kalemba.
Televizní kanál, který se během roku dostal z pilotního provozu do plnohodnotného vysílání, má aktuálně v portfoliu 30 sportů. Na obrazovkách se pravidelně můžete setkávat s několika desítkami moderátorů a komentátorů.
Velkou oblibu si získaly diskusní pořady – Fotbal na druhou a Florbal fokus. Mezi prestižní soutěže, které Sporty TV vysílá, patří fotbalová Chance Národní Liga či nejvyšší české volejbalové, házenkářské nebo florbalové ligy. Ze zahraničního obsahu vyčnívá seriál vytrvalostních vozů FIA WEC a série turnajů světové beachvolejbalové tour.
Mateřskou společností Sporty TV je společnost Perinvest Group s.r.o., která se více než 20 let věnuje produkci, PR a komunikaci sportovních eventů na špičkové úrovni. Je mj. strategickým partnerem NHL pro evropský trh.
Dlouhodobě podporuje český sport a přibližuje ho veřejnosti i prostřednictvím platforem czechicehockey.tv, czechfloorball.tv a czechvolleyball.tv, které využívají AI kamery instalované na zimních stadionech a ve sportovních halách po celém Česku.