Přestupy v extralize ONLINE: Další posila pro Kladno, přichází útočník z Liberce
Podpisy, přestupy, výměny, příchody borců ze zahraničí i zajímavosti. Všechny extraligové transfery sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 19. října 2025
Kladno posílil útočník Martin Ryšavý, kterého Rytíři získali na hostování do konce sezony z Liberce. Dvaadvacetiletý hráč, jenž ve 12 zápasech této extraligové sezony zaznamenal jednu asistenci, by měl ve středočeském týmu najít větší herní vytížení. „V následujících týdnech by se nám měli vracet hráči po zranění a pro Martina by bylo obtížnější se v sestavě posouvat výš. Je to stále velmi mladý hráč a pro jeho rozvoj je důležité, aby hrál a měl v týmu větší roli,“ řekl liberecký sportovní ředitel Michal Birner. Bílí Tygři uvedli, že Ryšavého přesun je kompenzací za nedávný odchod brankáře Štěpána Lukeše z Kladna na sever Čech.
Zprávy ze dne 17. října 2025
V Českých Budějovicích se schyluje ke změně ve sportovním úseku. Od nadcházejícího ročníku se funkce sportovního manažera A-týmu ujme Václav Nedorost, který nahradí Jiřího Novotného. „Tahle práce mě opravdu baví a naplňuje, ale je třeba říct, že má i druhou stranu mince - obrovskou časovou náročnost. Po dvou letech v tomhle každodenním koloběhu jsem se rozhodl, že potřebuju trochu ubrat. Nicméně letošní sezonu samozřejmě dojedu podle plánu,“ řekl mistr světa z roku 2010. Nedorost nyní působí jako manažer u klubové mládeže a má zkušenosti z podobné pozice z extraligy, když působil v Mladé Boleslavi.
Zprávy ze dne 16. října 2025
V Litvínově se pokouší vyřešit zatím otřesně rozjetou sezonu. Po osmé porážce v řadě na střídačce po vzájemné dohodě končí trenér Michal Broš. Poslední tečkou byl středeční výprask 2:8 ve Vítkovicích. U týmu nadále zůstávají asistenti Jakub Petr a František Ptáček, kteří Vervu povedou do pátečního duelu v Karlových Varech.
Karlovy Vary přišly na delší dobu o zkušeného útočníka Tomáše Redlicha. Dvaatřicetiletý hráč, jenž načal v týmu Energie již šestou sezonu, musí na operaci a kvůli zranění v horní části těla přijde o většinu základní části extraligy. Jako dočasná náhrada přichází z Kladna na hostování do konce října Jakub Strnad. Západočeši o tom informovali na webu.
Zprávy ze dne 15. října 2025
Bílí Tygři Liberec museli reagovat na komplikace v brankářském tandemu. Gólman Petr Hamalčík se zranil při jednom tréninků a po plánované operaci kolene bude mimo hru do konce sezony. Severočeši v reakci získali na hostování z Kladna Štěpána Lukeše, který se už zapojil do tréninku s týmem. „Vzhledem k tomu, že Petr Hamalčík bude kvůli zranění kolene absentovat po zbytek letošní sezóny, bylo jasné, že musíme ihned začít jednat o příchodu nového brankáře. Trh s hráči na tomto postu mnoho možností dlouhodobě nenabízí, proto jsme rádi, že se nám podařilo získat v relativně krátkém čase tak zkušeného brankáře,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Michal Birner.
Zprávy ze dne 14. října 2025
Pardubice posílil Matěj Pekař. Pětadvacetiletý útočník odehrál minulou sezonu za Litvínov a v té probíhající oblékal dres Freiburgu ve druhé nejvyšší německé soutěži. Do klubu přichází Pekař primárně jako posila B-týmu, k dispozici však bude také prvnímu týmu Dynama. „Je to důrazný hráč, který prošel soutěžemi v Severní Americe. Věříme, že nám pomůže na přesilovkách, ve hře před brankou a celkově do našeho hokeje vnese trochu více důrazu,“ uvedl sportovní ředitel B-týmu Václav Baďouček.
Zprávy ze dne 10. října 2025
V Kladně krátkodobě doplňují obranné řady. Rytířům vypomůže zadák Adam Rulík, který přichází na hostování z Karlových Varů. Osmadvacetiletý rodák z Ostrova, jehož otcem je trenér hokejové reprezentace Radim Rulík, bude u Středočechů působit do 2. listopadu.
Zprávy ze dne 9. října 2025
Finský brankář Niclas Westerholm po měsíci končí v extraligové Mladé Boleslavi. Osmadvacetiletý gólman přišel k Bruslařům před startem soutěže na krátkodobou výpomoc, aby nahradil zraněného Vojtěcha Mokryho. Ten už je nyní fit a v pátek bude na soupisce týmu pro utkání 13. kola extraligy proti Hradci Králové.
Úřadující mistr rozšiřuje ofenzivní řady. Kometu Brno posiluje kanadský útočník Brendan O´Donnell, který poslední čtyři roky hrál v Německu za Düsseldorf. Třiatřicetiletý rodák z Winnipegu ovšem Česko dobře zná. Před více než pěti lety nastupoval za Kladno.
Zprávy ze dne 1. října 2025
Kladno vítá posilu. Do brankoviště přichází Švéd Oscar Dansk. Jednatřicetiletý rodák ze Stockholmu má zkušenosti ze zámořské NHL, kde svůj um ukazoval v dresu Las Vegas Golden Knights. Naposledy chytal na farmě Anaheim Ducks, a to tedy v San Diego Gulls. „Věříme, že jeho příchod nám pomůže. Má za sebou kvalitní zápasy v AHL a jsme přesvědčeni, že v Kladně na tyto výkony dokáže navázat,“ uvedl sportovní ředitel klubu Tomáš Plekanec.
Zprávy ze dne 29. září 2025
V Mladé Boleslavi vítají zvučnou posilu. Bruslaře v průběhu extraligové sezony posiluje lotyšský útočník Miks Indrašis (35). Zkušený reprezentant, který hrával v KHL, Švýcarsku, Německu či naposledy ve Švédsku, se s Bruslaři dohodl na smlouvě do konce sezony. Středočeši příchodem rodáka z Rigy reagují také na rozsáhlou marodku, na které stále zůstávají například kapitán Adam Jánošík či švédský forvard Carl Berglund.
Výměna na trase Sparta - Kladno. Do pražského celku na měsíční hostování míří Ondřej Blaha, k Rytířům se stejnou formou stěhuje útočník Kryštof Hrabík.
Zprávy ze dne 25. září 2025
Hradec Králové posílil finský obránce Tommi Kivistö. Čtyřiatřicetiletý dvojnásobný stříbrný medailista z mistrovství světa podepsal na východě Čech smlouvu do konce roku s opcí do konce sezony. V Mountfieldu naopak nebude pokračovat obránce Lukáš Kovář, jehož krátkodobá smlouva skončila. Mountfield o tom informoval na klubovém webu.
Plzeň posílí finský obránce Ville Lajunen. Sedmatřicetiletý hráč, jehož mladší bratr Jani působí ve Spartě, podepsal na západě Čech smlouvu do konce sezony.
Zprávy ze dne 15. září 2025
Obránce Michal Hrádek odchází na hostování z Pardubic do Olomouce, kde bude působit zatím do 8. prosince. „V současné chvíli nemáme v našich obranných řadách volné místo, proto Michala uvolňujeme na hostování do Olomouce, kde by měl dostat potřebný herní prostor v extralize,“ uvedl sportovní manažer Dynama Petr Sýkora.
Zprávy ze dne 11. září 2025
Kladno posílí třiadvacetiletý kanadský útočník Tristen Robins, kterého čeká první evropské angažmá. Rytíři informovali i příchodu hráče, který má na kontě tři starty v NHL v dresu San Jose v sezoně 2022/23, na svém webu. „Tristen je univerzální útočník, od něhož si slibujeme posílení hry dopředu i dozadu. Vstupuje do ideálního hokejového věku a je hladový předvést své schopnosti,“ uvedl sportovní ředitel klubu Tomáš Plekanec o šestnácté posile pro tuto sezonu.
Zprávy ze dne 9. září 2025
Útočník Ondřej Rohlík utrpěl blíže nespecifikované zranění v horní polovině těla, čeká ho operace a bude několik měsíců chybět v sestavě Plzně. Západočeši o tom krátce před startem soutěže informovali na klubovém webu. „Ondru příští týden s největší pravděpodobností čeká operační zákrok. S politováním musíme oznámit, že do konce kalendářního roku 2025 už do hry nezasáhne,“ uvedl generální manažer klubu Martin Straka.
Zprávy ze dne 8. září 2025
Švédský Färjestad posílil obránce Ronald Knot (31), s klubem podepsal smlouvu na sedm týdnů. Nahradí zraněného Magnuse Nygrena, který možná podstoupí operaci po zranění v přípravném zápase. „V naší současné situaci je příchod zkušeného hráče ideálním řešením,“ uvedl sportovní ředitel klubu Rickard Wallin. Účastník ZOH 2022 a MS 2023 naposledy působil ve finském IFK Helsinky. V české extralize hrál za Slavii, Mladou Boleslav, Chomutov a Liberec. V létě trénoval 193 cm vysoký pravák v Kladně, jednu dobu se mluvilo rovněž o zájmu Sparty, ale dal přednost zahraničí.
Mladá Boleslav vyřešila problém v brankovišti. K její smůle se zranil brankář Vojtěch Mokry, jenž do týmu přišel na jaře a bude chybět několik týdnů. Do kádru Bruslařů tak vedení zlákalo Fina Niclase Westerholma, který má ve statistikách zapsáno přes dvě stě startů v Liize a nastupoval za SaiPu Lappeenranta a Kärpät Oulu. „Věříme, že nám maximálně pomůže, koneckonců je to šance i pro něj,“ říká na jeho adresu sportovní ředitel Tomáš Vlasák.
Zprávy ze dne 6. září 2025
V rámci sobotního zápasu Ligy mistrů proti Frölundě nastoupil za Spartu mistr světa z roku 2010 Jakub Klepiš! Už jednačtyřicetiletý útočník absolvoval po konci v extraligové Plzni letní přípravu s několika starty v Litoměřicích, které jsou partnerským klubem Pražanů z první ligy. Zda by mohlo jít o dlouhodobější přesun ofenzivního veterána do Sparty, zatím není jasné.
Zprávy ze dne 4. září 2025
Finský útočník Julius Junttila nakonec nebude hrát extraligu za Kladno. Bývalý útočník Mladé Boleslavi strávil s Rytíři deset dnů přípravy, ale smlouvu si v klubu nevybojoval, o čemž Kladno informuje na webu. Junttila patřil v minulé sezoně mezi opory Mladé Boleslavi. V kladenském dresu odehrál i oba přípravné zápasy ve Švýcarsku. „Po důkladném zvážení se sportovní vedení Rytířů rozhodlo čtyřiatřicetiletému forvardovi nový kontrakt nenabídnout,“ uvedl klub s tím, že před startem extraligy nadále intenzivně pracuje na posílení kádru. Během léta už do něj po změně majitele přivedl řadu nových hráčů.
Zprávy ze dne 25. srpna 2025
Na sever Čech se znovu přesouvá americký útočník Jasper Weatherby. V kádru Bílých Tygrů už působil v minulém ročníku, kdy zaznamenal v patnácti utkáních čtyři góly, ke kterým přidal pět asistencí. Pod Ještěd tehdy zavítal na hostování z Pardubic, nyní v Liberci podepsal kontrakt do konce sezony.
Budou za Kladno v příští sezoně hrát dva Finové? Vedení Rytířů před novým ročníkem přivádí na zkoušku zkušeného útočníka Julia Junttilu. Čtyřiatřicetiletý rodák z Oulu v minulé sezoně oblékal dres Mladé Boleslavi, ve kterém si připsal 28 kanadských bodů za 10 gólů a 18 asistencí. V play off se ještě třikrát trefil a sedmkrát nahrával. Středočeši Junttilovým příchodem reagují na marodku během přípravy. Není ovšem vyloučeno, že trojnásobný finský mistr doplní krajana Nika Ojamäkiho a stane se 16. klubovou posilou.
Zprávy ze dne 19. srpna 2025
Vedení Sparty před novou sezonou dotáhlo příchod šesté posily. Novou tváří Pražanů se stává důrazný útočník Adam Raška, který poslední čtyři roky bojoval o místo v NHL. „Moje největší přednost je být na ledě takový hajzl. Znepříjemnit soupeři hru a udělat prostor pro naše kluky, aby se jim hrálo lépe," uvedl třiadvacetiletý rodák z Kopřivnice pro klubový web. VÍCE čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 18. srpna 2025
Po roce v Česku míří William Reilly dál na východ. Kanadský obránce, který v minulé sezoně oblékal dres Českých Budějovic, přestupuje do ruské KHL. Bude hrát za čínský klub Šanghaj Dragons (bývalý Kunlun Red Star), který povede někdejší dlouholetý kouč NHL Gerard Gallant.
Zprávy ze dne 15. srpna 2025
Informace webu iSport se potvrdily. Vítkovice přivádí další zvučné jméno. Za Ostravany bude od nové sezony hrát obránce Jakub Zbořil, který předčasně skončil v Pardubicích, kde mu angažmá nevyšlo úplně podle představ. „Je to hráč, který umí zvládnout těžké momenty utkání. Věřím, že jeho kvalita pomůže týmu na ledě i mimo něj a rychle si získá srdce našich fanoušků,“ uvedl trenér Václav Varaďa pro klubový web. VÍCE čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 7. srpna 2025
Na začátku srpna nadále zůstává bez smlouvy. V bohaté kariéře by ovšem Jakub Klepiš mohl i po konci v Plzni nadále pokračovat v kariéře. Jednačtyřicetiletý útočník se momentálně připravuje s prvoligovými Litoměřicemi, za které by měl nastoupit do čtvrtečního přípravného zápasu se Spartou. „Neznamená to ale, že by bylo vše hotovo a Jakub s námi strávil celou sezonu. Rozhodnutí je nyní jen na něm, z našeho pohledu se jedná o velice platného hráče, který může týmu přinést obrovský přehled a kvalitu,“ uvedl předseda Stadionu Jan Fišera na adresu mistra světa z roku 2010 pro klubový web.
Zprávy ze dne 6. srpna 2025
V Karlových Varech si mohou mnout ruce. I v následující sezoně totiž bude oblékat dres Energie talentovaný útočník Vojtěch Čihař. Juniorský reprezentant, kterého si v letošním draftu NHL vybralo Los Angeles ve druhém kole z 59. místa, se chtěl dál rozvíjet v Tipsport extralize. A vedení Kings mu nijak nebránilo. „Byli jsme připraveni na obě varianty a respektovali bychom jakékoli jeho rozhodnutí. Vojta je pro nás klíčovým hráčem základní sestavy a už v minulé sezóně potvrdil svůj talent na nejvyšší úrovni,“ uvedl sportovní ředitel Jiří Kalous pro klubový web.
Po mistrovské sezoně míří o patro níž. Tomáš Rachůnek se po konci v brněnské Kometě loučí také v Tipsport extralize. Zkušený útočník bude nově oblékat dres Dukly Jihlava v Maxa lize. Klub z Vysočiny, který se v novém ročníku dočká nové haly, získává cennou posilu ve snaze postoupit mezi elitu. „Tomáš je hráč, který ví, co obnáší těžké zápasy. Je to silná osobnost, která umí vzít zodpovědnost na sebe v rozhodujících momentech,“ uvedl jednatel Dukly Bedřich Ščerban pro klubový web.
Zprávy ze dne 4. srpna 2025
Novou posilou hokejové Olomouce se stává slovenský útočník Viliam Čacho, který v uplynulých dvou sezonách nastupoval za Třinec. V kádru Ocelářů by se do základní sestavy nevešel, zatímco na Hané se očekává, že prostoru dostane daleko víc. „Letními příchody se v útoku zvýšila konkurence. Vilo byl už v minulé sezoně na hraně sestavy, v play off nehrál. Je pořád mladý kluk, který hlavně potřebuje hrát a mít větší prostor. V Olomouci by ho měl dostat. Po vzájemné dohodě jsme se proto rozhodli Vila uvolnit. Přeju mu jen to nejlepší do další kariéry,“ hlásí sportovní ředitel Slezanů Jan Peterek.