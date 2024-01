Zlá zpráva pro Hložka? Leverkusen dotahuje příchod španělského střelce

Když bylo jasno, že kvartet Victor Boniface, Edmond Tapsoba, Odilon Kossounou a Amine Adli odletí na Africký šampionát, celé fotbalové Německo se ptalo, co to bude znamenat pro rozjetý Leverkusen. Sportovní ředitel a bývalý hráč klubu Simon Rolfes zůstával v klidu a hlásal, že mají zhruba 25 vyrovnaných hráčů. Po měsíci se však věci daly do pohybu. Důvodem je dlouhodobější ztráta hlavní útočné zbraně. Jak je známo, Boniface se zranil během přípravy na Africký pohár národů v dresu Nigerie a minimálně do dubna by měl Xabimu Alonsovi chybět. A to je problém, který se v klubu rozhodli řešit.

„V létě jsme sestavili tým tak, aby se dokázal s příkořími sezony vyrovnat. Nejsme pod tlakem a hráčům věříme, ale po zranění Bonifaceho chceme na jeho absenci reagovat. Důležitý je týmový duch. Musí se tedy jednat o hráče, který nám dá více sportovních variant, než je tomu nyní, ale zároveň také musí dobře zapadnout. Důkladně se rozmýšlíme. Určitě nepodepíšeme nikoho lehkovážně,“ pravil Rolfes začátkem tohoto týdne.

V hledáčku se tak ocitl Moise Kean, ale italský útočník si pravděpodobně plácne s Atlétikem Madrid. S dalším adeptem už je ale dohoda dle německého Kickeru blízko a brzdí ji jen formality. Jedná se o jednatřicetiletého Borju Iglesiase z Betisu Sevilla, který se na podzim objevil v základu Španělů v obou duelech Evropské ligy proti Spartě.

Iglesias měl dosud v Betisu velmi silnou pozici a platí za jednu ze současných ikon klubu. Zelenobílé dresy s jeho devítkou na zádech jdou ostatně v Seville na dračku. Teď se má ale vše změnit. Iglesias v sezoně paběrkuje a dvouciferný počet gólů ve španělské lize, na který dosáhl za poslední tři ročníky, je pro letošek sci-fi příběhem. Rodák z poutního města Santiago de Compostela v tomto ročníku španělské ligy totiž gólově mlčí. Proč tedy takového hráče chce lídr bundesligy?

Jak už bylo zmíněno, Iglesias je v Betisu miláčkem ochozů, takovou nálepku nedostane problémový hráč, který by rozděloval kabinu. Zároveň je pro německou stranu zásadní, že by se mohlo jednat o hostování s možností opce na přestup. Jelikož má Bayer pod smlouvou z hrotových útočníků Schicka, zraněného Bonifaceho a Azmúna, byl by nákup dalšího útočníka zbytečný.

Po uzdravení Bonifaceho se bude Bayer asi logicky rozhlížet po koncepčnější variantě třeba i směrem do budoucna. A jelikož se momentálně Iglesias trápí, případná změna jen na několik měsíců může prospět i jemu.

Vypadá to jako oboustranně výhodná dohoda. Nebýt dvou háčků, Iglesias by už možná před několika dny pózoval s dresem „lékárníků“ a mohl se těšit na sobotní duel s Mönchengladbachem, jenže Betis váhá. Odchod Iglesiase by totiž znamenal, že kouči Manuelu Pellegrinimu zůstane v kádru jediný hroťák Willian José, čehož se v Andalusii obávají. I proto to chvíli vypadalo, že dojde na zajímavou rošádu, kdy by se přímo do Sevilly stěhoval zmíněný kmenový hráč Bayeru Azmún, který momentálně reprezentuje Írán na Asijském poháru a letos nastupuje jako host v AS Řím, ale tato verze je nepravděpodobná. Dle některých informací z Německa by měl Iglesias už v pátek večer podstoupit lékařskou prohlídku ve Španělsku.

Betis původně chtěl Iglesiase rovnou zpeněžit, mluvilo se o částce 10 milionů eur (cca 248 mil. korun), ale s trvalým přestupem na východním břehu Rýna by to nebylo tak horké. Tento problém už je však nejspíše vyřešen a vše stojí na tom, zda do konce přestupního termínu Betis zvládne najít útočnou náhradu. Původně se Betis zaměřil na Raúla de Tomáse z Raya Vallecana, ale teď se zdá, že Španělé dotahují příchod Chimyho Ávily z Osasuny. O Argentince totiž enormně stojí kouč Pellegrini.

Pravděpodobný příchod Iglesiase je zlou zprávou pro české duo vepředu. Patrik Schick si svými výkony v Německu před zraněním pozici získal a pro Alonsa je momentálně ze zdravých forvardů hrotovým hráčem číslo jedna, Hložek ale paběrkuje. Leden pro něj měl být klíčovým pro další budoucnost v Bayeru. Proti Augsburgu odehrál 61 minut, následně ve šlágru s Lipskem naskočil do hry až v nastavení. Zůstává na tristních 146 minutách v 15 zápasech, do kterých zasáhl. Duel s Augsburgem je taky jediným ligovým, kdy se objevil v základu.