Křest Jágrovy knihy ONLINE: velká akce s VIP hosty. Přijít mají Šlégr či Rytmus
Sportovní kniha roku se dočkává svého slavnostního uvedení. Jaromír Jágr v úterý večer od 19:00 křtí svoji oficiální biografii JÁ68. Unikátní sportovní příběh, který legenda českého hokeje 13 let dávala dohromady společně s šéfredaktorem deníku Sport Lukášem Tomkem a uznávaným hokejovým novinářem Zdeňkem Jandou, bude s velkou parádou představen za účasti známých hostů v pražském nákupním centru Máj Národní. Byť je exkluzivní večer pro veřejnost uzavřený, dění z celé akce můžete sledovat ONLINE na iSportu.
Křest knihy JÁ68 se v úterý večer uskuteční za účasti zajímavých hostů. Na slavnostním uvedení sportovního příběhu Jaromíra Jágra by neměli chybět bývalí reprezentační spoluhráči Roman Červenka, Martin Straka či Jiří Šlégr, ale i další osobnosti. Exkluzivní události v Máji Národní by se měli zúčastnit fotbalista Vladimír Šmicer, ale i Jan Koller nebo Libor Bouček a další pozvaní hosté. Celou akci sledujte od 19.00 ONLINE na iSportu.
Na přečtení neuvěřitelného příběhu Jaromíra Jágra v knize JÁ68 už se nemůže dočkat také David Pastrňák. „Bude to hodně inspirativní. Lidi pochopí, že jeho úspěchy byly vydřené,“ říká hvězda Bostonu. V současnosti nejlepší český hokejista v NHL, který se nyní nachází ve stejně výsostném postavení jako kdysi kladenská legenda, mluví o svém předchůdci s úctou. VÍCE čtěte ZDE>>>
V příběhu sportovní legendy má nemalý prostor. Dominika Branišová je svým přítelem Jaromírem Jágrem hojně zmiňovaná v jeho biografii JÁ68, do které společně s přítelem nafotila hned několik unikátních snímků. „Musím říct, že jsou krásný. Stejně jako celá knížka,“ říká pro iSport. Přítelkyně hokejové ikony mluvila i o tom, jak se Jágrovi ulevilo po prodeji většinového podílu v kladenském klubu. ROZHOVOR s Branišovou si přečtěte ZDE>>>
Součástí autorizované biografie, kterou stále můžete pořídit na ja68.cz či v kamenných obchodech, je i exkluzivní rozhovor s Mario Lemieuxem. Legendární kanadský útočník a vzor Jaromíra jágra se v obsáhlém interview rozpovídal o bývalém spoluhráči. „Hned jsem věděl, že z něj bude hvězda,“ říká ikona Pittsburghu. VÍCE čtěte ZDE>>>
„Je hezčí, než jsem čekal,“ pousmál se Jaromír Jágr poté, co jako první převzal svoji knížku JÁ68. Na tvorbě exkluzivní publikace, která na více než pěti set stranách vypráví neuvěřitelný příběh sportovní legendy, si slavný hokejista dal záležet. Taky ji dával dohromady společně s šéfredaktorem deníku Sport Lukášem Tomkem a uznávaným hokejovým novinářem Zdeňkem Jandou dlouhých 13 let! VÍCE čtěte ZDE>>>
