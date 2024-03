Šla Kurnikovová od Iglesiase? Slavný zpěvák reaguje na fámy dojemným gestem!

Nepatří zrovna mezi ty, kteří by svým vztahem plnili titulky novinových článků. Bývalá tenistka Anna Kurnikovová (42) a populární zpěvák Enrique Iglesias (48) si své soukromí hlídají. Nyní ale vyplula na povrch spekulace, že se rozešli. To Iglesias rázně popřel dojemným gestem. Co přesně udělal?