Šarapovová 20 let od titulu: bruneta, která se přátelí se Serenou

Před dvěma dekádami byly hlavními postavami dámského finále. Šarapovová jako sedmnáctiletá dívka, jíž na žebříčku WTA patřilo až patnácté místo. Mnozí se tehdy ptali, zda bude skutečnou světovou extratřídou či pouhou následovnicí krajanky Anny Kurnikovové, spanilé tenistky bez jediného vyhraného titulu, jež byla nejúspěšnější coby reklamní poutač. Toho července ale rodačka ze Sibiře zašlapala všechny pochybnosti do země a šokovala ohromující americkou favoritku. První ruská šampionka Wimbledonu byla na světě stejně jako chlad mezi dvěma největšími osobnostmi ženského tenisu třetího tisíciletí.

Způsobil ho v podstatě nevinný incident, tvrdí Šarapovová ve své biografii. „Když zápas skončil, Serena mě objala. Řekla mi něco jako dobrá práce a usmívala se při tom. Ale v duši se rozhodně nesmála,“ vzpomíná v knize na to, co se dělo po finále, které ovládla 6:1, 6:4 poté, co druhý set otočila z 2:4. „Když jsem přišla do šatny, slyšela jsem Serenu naříkat. Byly to hrdelní vzlyky. Zmizela jsem, jak nejrychleji jsem mohla, ale ona věděla, že jsem tam byla. Myslím, že mě začala nenávidět pro to, že jsem ji jako hubeňoučká dívenka proti všem předpokladům porazila. Ale především si na mě zasedla kvůli tomu, že jsem ji slyšela plakat. Nedlouho po turnaji jsem se dozvěděla, že Serena pověděla jedné své přítelkyni: S touhle malou děvkou už nikdy víc neprohraju.“

A měla téměř stoprocentní pravdu, jejich rivalita, jestli se jí dá tak vůbec říkat, se uzavřela s drtivou převahou Američanky 20:2 na zápasy.

Po dopingové aféře s meldoniem, za které v roce 2016 dostala trest na 15 měsíců, ukončila zraněními stíhaná Šarapovová kariéru v roce 2020, Williamsová dva roky po ní. Z konkurentek se proměnily v podnikatelky a mámy, které mají mnoho společného. Když se potkají na společenských akcích, tráví chvíle v družném hovoru, fotí se. „A minulosti už se jen smějeme. Občas si i voláme a dobře si vždycky popovídáme,“ prozradila Šarapovová v Londýně.

Tenisovými úspěchy ji Williamsová vždy převyšovala, Ruska zase vládla na poli byznysu. Dvanáct let platila za nejlépe vydělávající sportovkyni světa. Kořeny své marketingové síly zapustila právě před dvaceti lety v Londýně.

Tklivý příběh o dívce z Ruska, jejíž táta Jurij ji v šesti letech přivezl na Floridu se sedmi sty dolary v kapse a nulovou angličtinou, dojímal. Stejně jako marné volání maminky z wimbledonského centrkurtu, když selhal mobilní signál. Není divu, že prvním globálním sponzorem Šarapovové byla Motorola a její agent Max Eisenbund měl hodinu po finále v mailu 800 zpráv od potenciálních sponzorů. Odhaduje se, že si za kariéru přišla na víc než 300 milionů dolarů, jen osminu z toho vydělala tenisem.

Redukovat Šarapovovou pouze na „ženu značku“ by bylo nespravedlivé. Proslula jako skutečná profesionálka příkladným vedením zápasů a neutuchající bojovností. Je jako čaj, hoďte ji do vroucí vody a poznáte, jak je silná, říkalo se o ní. Stala se idolem mnohým, třeba i Kateřině Siniakové. „Imponoval mi její projev na kurtu, bojovná krev. Když jsem svůj idol v našem jediném zápase porazila, nedalo se to ani popsat. Pamatuji si to jako včera. Mrzí mě, že jsem ji teď ve Wimbledonu nepotkala,“ líčí česká hráčka.

Během kariéry vyhrála Šarapovoá pět grandslamových titulů, každý major alespoň jednou. Wimbledonského repete už se ale nedočkala. Nejblíž se k němu dostala v sezoně 2011, v tehdejším finále si ale svůj průlomový příběh prožila jiná blondýna – jistá Petra Kvitová.