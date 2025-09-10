Beskydská sedmička 2025 v dešti a mlze: V nejrychlejším čase doběhl Richard Tabach
Horský ultramaraton IMOS Beskydská sedmička (B7) napsal o minulém víkendu svou šestnáctou kapitolu. Na start v Třinci se postavily tři tisíce vytrvalců a do cíle ve Frenštátě pod Radhoštěm dorazilo 1823 jednotlivců a 149 dvojic. Závod byl letos výjimečný nejen tím, že šlo o poslední ročník s kategorií dvojic, ale také náročnými podmínkami i změnou trasy.
Absolutním vítězem IMOS Beskydské sedmičky 2025 a zároveň Mistrem České republiky v horském maratonu jednotlivců se stal Richard Tabach (tým Sportovna) z Kozlovic, který loni skončil druhý, letos ale triumfoval v čase 11 hodin 5 minut a 40 sekund. Rozhodující okamžik k vítězství přišel při seběhu z Lysé hory, kde se odpoutal od druhého Adama Koreckého. „První tři kopce se mi šly super a pak jsem měl z Krásné na Kykulku krizi.
Adam mě doběhl, v kopci mě předběhl a docela mi utekl, že jsem ho chvilku ani neviděl, což mě trochu rozhodilo, protože mi strašně začaly tuhnout nohy i záda. Nakonec jsem ale Adama dohnal a spolu jsme vyšlapali na Lysou,“ popsal vítěz kilometry před rozhodujícím nástupem.
Jeden krizový okamžik však Richarda ještě potkal na dalším kopci. „Při seběhu ze Smrku byla strašná mlha, lehce pršelo, byla tma a byl jsem trošku malátný, protože mi chyběl cukr. Zakopával jsem tak o každý kámen a jeden jsem vzal pořádně a najednou jsem ležel dodřený na zemi, hlavou jsem klepnul o kameny. Rychle jsem se zvedl, otřepal jsem se, zkontroloval jsem, jestli mám všechny zuby, jestli mi z hlavy neteče krev, mrknul jsem na hodinky a dobré. Měl jsem štěstí, že jsem měl čelovku na hlavě, protože zabránila tomu, abych dostal ránu přímo do hlavy.“ Richard Tabach na frenštátské náměstí doběhl s více než hodinovým náskokem, kde ho vítala početná skupina z jeho rodných Kozlovic. „Už po první B7 jsem si přál ji jednou vyhrát a teď se to podařilo. Je to obrovská radost a splněný sen,“ radoval se v cíli.
Rudolfová nejrychlejší ženou
Krásný příběh napsal i závod žen. Tereza Rudolfová (tým Black hill) si chtěla vylepšit čas na B7 alespoň o deset minut, nakonec to bylo šestkrát tolik a k tomu vítězství. „Jsem ráda, že jsem tady,“ neskrývala spokojenost na frenštátském náměstí po 13 hodinách a 8 minutách na trase. A jak se cítila Tereza na trati? „Pár krizí bylo, ale nic velkého, nějak jsem to zvládla. Na trase mě překvapila nová a poslední vsuvka, která byla poměrně výživná, a to cesta z Padolí na Velký Javorník.“ IMOS Beskydská sedmička 2025 zažila také jednu velkou derniéru. Jednalo se o poslední ročník, kdy extrémní horský přechod zdolávaly týmové dvojice a tou poslední nejrychlejší byli Oliver Ženatík a Petr Konopka (tým Resistance).
Herec Březina překonal svůj osobák
Mezi ultramaratonci se na trati objevil i známý herec Filip Březina, který ztvárnil hlavní roli v seriálu Smysl pro tumor. A zdaleka nedoufal, že by se mu v takovém počasí podařilo překonat svůj osobní rekord. „Chtěl jsem si vylepšit svůj traťový rekord z 17:24 na něco, co začíná číslem 16. Ani ve snu mě nenapadlo, že bych byl schopný Beskydskou sedmičku zaběhnout pod 15 hodin. Svůj osobák jsem tedy posunul o 3 hodiny. Z 17:24 na (pro mě neuvěřitelných) 14:30…krize, puchýře, trudomyslnost, výživných 102,5 km a 5606 nastoupaných metrů included,“ pochlubil se po skončení závodu herec, který skončil celkově na 39. místě a ve své kategorii obsadil 6. místo!
Dřina na Velký Javorník
Na základě spolupráce pořadatelů s Lesy ČR a CHKO Beskydy se letošní trasa zcela vyhnula přírodní rezervaci Malenovický kotel. Aby byla zachována porce 100 kilometrů, museli závodníci z Padolí ve Veřovicích vyšlapat na Velký Javorník. Tento závěrečný „bonus“ se pro mnohé stal tou nejtěžší zkouškou celé trasy a byl často zmiňován jako nejméně oblíbená část závodu. Byl to i případ Vojtěcha Ježka, který na B7 oslavil své 62. narozeniny. „Ten kopec v závěru tam byl navíc. Nejtěžší nebyl, ale když už je člověk nastavený na cíl a najednou tam přijde ještě tohle…“ zhodnotil v cíli osminásobný účastník B7.
Připravenost každého účastníka a zejména těch nejvytrvalejších tentokrát prověřilo i počasí. Déšť doprovázel běžce už o první noci a ze soboty na neděli přišla navíc vydatná průtrž mračen spolu s mlhami, které dělaly náročné úseky ještě těžšími. Také z tohoto důvodu museli zdravotníci v cílovém prostoru ošetřit zhruba sedmdesát závodníků, a to zejména kvůli kolapsům, odřeninám či potížím spojeným s ultratrailovým zatížením. „Z počtu závodníků, kteří letos B7 došli, je vidět, že počasí jim opravdu nesvědčilo, protože je jich o čtyři stovky méně než loni. O to těžší ten závod tentokrát byl a klobouk dolů před všemi, kteří se po cílovém koberci prošli,“ má jasno ředitel závodu Libor Uher.
Charitativní sbírka pomůže dětem v Táboře
Beskydská sedmička má tradičně také charitativní rozměr v podobě sbírky „Každý metr pomáhá“, jejímž garantem je Institut bazální stimulace. Během víkendu se podařilo vybrat do kasiček neuvěřitelných 305 683 korun. Peníze zamíří do Centra Kaňka v Táboře, které pečuje o děti a mladé lidi s různými handicapy, zejména s poruchou autistického spektra. Díky letošní sbírce zde pořídí nové posuvné stěny klidových zón.
Šestnáctý ročník IMOS Beskydské sedmičky 2025 je za námi jen krátce, ale už nyní se rýsují první novinky pro rok následující. „Příští rok nás čeká velká změna, protože už budeme mít ve startovní listině pouze jednotlivce. Přibude ale více věkových kategorií, a tak výkony závodníků se budou srovnávány férověji v rámci podobných věkových skupin, což přinese i těsnější a atraktivnější souboje,“ dodává Libor Uher.