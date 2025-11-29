Expřítel Vlhové a jeho nová láska: Randila se sportovní hvězdou!
Slovenským showbyznysem se minulý týden roznesla zpráva o údajném novém vztahu bývalého partnera Petry Vlhové. Michal Kyselica by měl čerstvě randit s krásnou modelkou ze zubařské rodiny Leou. A dvojice má společného více, než se na první dobrou může zdát...
Michal Kyselica na sociálních sítích ani nemusel sdílet tvář své nové lásky, stačily jen společné ruce. A slovenský web Diva.sk záhy vypátral, že bývalý partner elitní lyžařky Petry Vlhové údajně prožívá sladkou zamilovanost do pohledné modelky.
„Ačkoliv její identitu neprozradil, nám se podařilo zjistit, že jde o modelku Leu, která pochází ze známé zubařské rodiny. Mezi dvojicí je přitom výraznější věkový rozdíl, než tomu bylo v případě Michalových minulých partnerek,“ píše se v článku na zmíněném webu. A Michal má se svou milou mnohem více společného, než by se na první pohled mohlo jevit.
Zatímco on byl několik let ve vztahu s olympijskou vítězkou Petrou Vlhovou, Lea má za sebou také zkušenost ze života se sportovcem. Sama chodila s rychlostním kanoistou Csabou Zalkou (26). Mlladý Slovák je teď podle všeho single a pracuje na tom, aby se dostal na olympiádu v Los Angeles, naopak Lea má být po uši zamilovaná a září po boku Michala... V tuhle chvíli má tak Zalka podobné starosti, jako Petra, která se po dlouhém zranění snaží dostat zpátky na vrchol a ráda by stihla ZOH v Itálii.