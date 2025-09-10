Kápo Sparty Haraslín: Do Slavie? Ani za balík!

Autor: nem
Pro Slavii zůstal Lukáš Haraslín sokem.
Přiznal, že mu rival z druhého břehu Vltavy nadbíhal jako kníže Oldřich pradleně Boženě. Kapitán Sparty Lukáš Haraslín (29) vábení několikrát odolal.

„Do Slavie bych nešel ani za čtyřnásobný plat. To téma tu bylo víckrát, potřebují tě dostat pod tlak, snaží se ti dostat do hlavy, ale vážím si sám sebe a vážím si klubu, za který hraju. Chci říct, že mám zdravou a šťastnou rodinu. Jsem oddaný tomu klubu, kde působím. Můj zaměstnavatel je špičkový klub a udělám pro něho první poslední.“ Tak pravil Haraslín v televizní talkshow VAR.

