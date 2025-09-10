Bijec a velitel výcviku Dvořák: Vzor studentů
Zápasník David Dvořák (33) je vojákem v aktivních zálohách české armády. Zapojuje se do výcviku a edukace studentů či dětí z dětského domova.
„Z klece rovnou do maskáčů!“ netají se náročným programem Dvořák, jenž je pro děti vzorem. V sobotu ho však čeká skok z maskáčů zpět do klece. V hannoverské Zag areně se utká s Němcem Walidem.
OKTAGON 75
Historický milník! Česká MMA organizace Oktagon rozšířila dobyté německé území o další město – Hannover. Turnaj s pořadovým číslem 75, který startuje v sobotu (18:00, oktagon.tv), láká na dva česko-německé souboje.
UŽ ZA TŘI DNY!
Témata: blesksport, Hannover, Armáda České republiky, David Dvořák, Oktagon