Přemožitelka Kratochvílové je nejlepší atletkou světa. Mezi muži kraluje Duplantis
Nejlepšími atlety světa jsou tyčkařský král Armand Duplantis a Američanka Sydney McLaughlinová-Levroneová, která na mistrovství světa v Tokiu zaběhla druhý nejlepší čas historie na 400 metrů. Ocenění získali na dnešním galavečeru v Monaku. Světová atletika o laureátech informovala na sociálních sítích. Světové atletice kraluje stejná dvojice jako v roce 2022.
Dvojnásobný olympijský vítěz Duplantis v této sezoně získal světové tituly v hale i venku a čtyřikrát překonal vlastní světový rekord. Na MS v Tokiu ho posunul na aktuálních 630 centimetrů. Díky tomu po ocenění pro nejlepšího atleta Evropy získal letos také globální trofej. Mohl se z ní radovat potřetí, vedle roku 2022 triumfoval ještě v roce 2020. Byl vyhlášen také nejlepším sportovcem v technických disciplínách
Světová rekordmanka na 400 metrů překážek McLaughlinová-Levroneová se v této sezoně soustředila na hladkou čtvrtku a v Tokiu připravila vítězným časem 47,78 sekundy českou legendu Jarmilu Kratochvílovou o rekord šampionátu z Helsinek 1983. Přiblížila se na osmnáct setin sekundy světovému rekordu Marity Kochové z bývalé NDR. Vyhrála také hodnocení v kategorii na dráze.
Nejlepším závodníkem na dráze mezi muži se stal půlkařský šampion Emmanuel Wanyonyi z Keni. Technické disciplíny mezi ženami ovládla výškařská mistryně světa Nicola Olyslagersová z Austrálie. Ocenění za disciplíny mimo stadion získali vítěz maratonů v Londýně a Berlíně Sabastian Sawe z Keni a španělská chodkyně María Pérezová, která na MS ovládla závody na 20 i 35 kilometrů.
Vycházející hvězdou se stala čínská kladivářka Čang Ťia-le. Devatenáctiletá vrhačka v srpnu na národním šampionátu zlepšila juniorský světový rekord na 77,24 metru a pak v září získala bronz na seniorském mistrovství světa. Mužskou vycházející hvězdou je sedmnáctiletý Keňan Edmund Serem, který na MS v Tokiu doběhl třetí na 3000 metrů překážek.
Duplantis s McLaughlinovou-Levroneovou na trůnu vystřídali sprintera Letsileho Teboga z Botswany a nizozemskou vytrvalkyni Sifan Hassanovou. Ti tentokrát mezi finalisty nebyli.