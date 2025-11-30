Předplatné

Přemožitelka Kratochvílové je nejlepší atletkou světa. Mezi muži kraluje Duplantis

Dva světové rekordy Američanky Sydney McLaughlinové na MS 2022
Dva světové rekordy Američanky Sydney McLaughlinové na MS 2022Zdroj: Profimedia.cz
Armand Duplantis na Zlaté tretře při dopadu
Armand Duplantis na Zlaté tretře
Armand Duplantis na Zlaté tretře útočil na světový rekord
Ostravská Zlatá tretra se může těšit na fenomenálního tyčkařského rekordmana Monda Duplantise
Armand Duplantis na Zlaté tretře útočil na světový rekord
Armand Duplantis na Zlaté tretře útočil na světový rekord
Nizozemka Femke Bolová a Američanka Sydney McLaughlinová
10
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Atletika
Začít diskusi (0)

Nejlepšími atlety světa jsou tyčkařský král Armand Duplantis a Američanka Sydney McLaughlinová-Levroneová, která na mistrovství světa v Tokiu zaběhla druhý nejlepší čas historie na 400 metrů. Ocenění získali na dnešním galavečeru v Monaku. Světová atletika o laureátech informovala na sociálních sítích. Světové atletice kraluje stejná dvojice jako v roce 2022.

Dvojnásobný olympijský vítěz Duplantis v této sezoně získal světové tituly v hale i venku a čtyřikrát překonal vlastní světový rekord. Na MS v Tokiu ho posunul na aktuálních 630 centimetrů. Díky tomu po ocenění pro nejlepšího atleta Evropy získal letos také globální trofej. Mohl se z ní radovat potřetí, vedle roku 2022 triumfoval ještě v roce 2020. Byl vyhlášen také nejlepším sportovcem v technických disciplínách

Světová rekordmanka na 400 metrů překážek McLaughlinová-Levroneová se v této sezoně soustředila na hladkou čtvrtku a v Tokiu připravila vítězným časem 47,78 sekundy českou legendu Jarmilu Kratochvílovou o rekord šampionátu z Helsinek 1983. Přiblížila se na osmnáct setin sekundy světovému rekordu Marity Kochové z bývalé NDR. Vyhrála také hodnocení v kategorii na dráze.

Nejlepším závodníkem na dráze mezi muži se stal půlkařský šampion Emmanuel Wanyonyi z Keni. Technické disciplíny mezi ženami ovládla výškařská mistryně světa Nicola Olyslagersová z Austrálie. Ocenění za disciplíny mimo stadion získali vítěz maratonů v Londýně a Berlíně Sabastian Sawe z Keni a španělská chodkyně María Pérezová, která na MS ovládla závody na 20 i 35 kilometrů.

Vycházející hvězdou se stala čínská kladivářka Čang Ťia-le. Devatenáctiletá vrhačka v srpnu na národním šampionátu zlepšila juniorský světový rekord na 77,24 metru a pak v září získala bronz na seniorském mistrovství světa. Mužskou vycházející hvězdou je sedmnáctiletý Keňan Edmund Serem, který na MS v Tokiu doběhl třetí na 3000 metrů překážek.

Duplantis s McLaughlinovou-Levroneovou na trůnu vystřídali sprintera Letsileho Teboga z Botswany a nizozemskou vytrvalkyni Sifan Hassanovou. Ti tentokrát mezi finalisty nebyli.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů