Rytíři vstoupili do nové éry bez modly: Ty vole, Jágr nehraje!
Natěšení kladenští fanoušci slušně zaplnili domácí halu hned při rozbruslení. Jenže už tam přišla první panika.
Na lesklém a čistém ledě se sice proháněli Jandus, Pietroniro, Klíma i Forman, ale někdo chyběl! „Ty vole, Jarda nehraje,“ všimli si okamžitě ti nejbystřejší diváci. A opravdu, Rytíři vstoupili do nové éry pod majitelem Drastilem bez borce s osmašedesátkou na zádech a jmenovkou Jágr (53). Přitom podle tamtamů v úterý modla konečně podepsala se svým klubem novou smlouvu.
„To nemůžu potvrdit. O tom informaci nemám,“ řekl Blesku před utkáním tiskový mluvčí Středočechů Tomáš Kobera. Na soupisce Jágrovo jméno zatím není, brzy by ale mělo být všechno jinak. A jeden zápas by Jaromír mohl v extralize odehrát i bez kontraktu. Včera to ale proti Mladé Boleslavi (1:2) nebylo. Tak snad příště.