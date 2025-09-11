Rytíři vstoupili do nové éry bez modly: Ty vole, Jágr nehraje!

Autor: rau
Jaromír Jágr se na ledě v duelu proti Mladé Boleslavi neobjevil. Hru ale sledoval.
Proti Mladé Boleslavi Jaromír Jágr v dresu Kladna nenaskočil.
Jarda sledoval duel alespoň ze skyboxu, kde mu kromě řízků dělala společnost jeho láska Dominika.
O kus dál přihlížel snažení Rytířů kouč nároďáku Rulík.
Jaromír s Dominikou v Ománu
Jaromír Jágr a Dominika Branišová
Natěšení kladenští fanoušci slušně zaplnili domácí halu hned při rozbruslení. Jenže už tam přišla první panika.

Na lesklém a čistém ledě se sice proháněli Jandus, Pietroniro, Klíma i Forman, ale někdo chyběl! „Ty vole, Jarda nehraje,“ všimli si okamžitě ti nejbystřejší diváci. A opravdu, Rytíři vstoupili do nové éry pod majitelem Drastilem bez borce s osmašedesátkou na zádech a jmenovkou Jágr (53). Přitom podle tamtamů v úterý modla konečně podepsala se svým klubem novou smlouvu.

„To nemůžu potvrdit. O tom informaci nemám,“ řekl Blesku před utkáním tiskový mluvčí Středočechů Tomáš Kobera. Na soupisce Jágrovo jméno zatím není, brzy by ale mělo být všechno jinak. A jeden zápas by Jaromír mohl v extralize odehrát i bez kontraktu. Včera to ale proti Mladé Boleslavi (1:2) nebylo. Tak snad příště.

Témata:  blesksportJaromír JágrMladá BoleslavbleskRytíř

