Experti o děkovačce: Nepochopitelné, na místě je omluva. Co Souček a kapitánství?
Výsledek 6:0, pěkné individuální výkony, postup do baráže, ale tuze hořká pachuť. Poté, co čeští fotbaloví reprezentanti odmítli přijít na děkovačku za hlavním kotlem fanoušků, se strhla vlna názorů. I bývalí reprezentanti, které web iSport v anketě oslovil, se shodují, že reakce českých hráčů byla neadekvátní. Měl by podle nich po dalším reputačním průšvihu národního týmu Tomáš Souček zůstat kapitánem?
Martin Frýdek
- vicemistr Evropy 1996
Máte pochopení pro chování hráčů, kteří odmítli děkovačku s fanoušky?
Měla by tam být pokora a úcta
„Hraje se to především pro fanoušky. Podle toho, jak nároďák v poslední době hrál a co se na hřišti předvádělo, by tam měla být pokora, úcta k fanouškům, co dorazili na stadion. Když hrajete špatně, logicky tam je z jejich strany nespokojenost. Lidi šli fandit na český nároďák, nedělá se, že se jim nepoděkuje. Musíte se přes to přenést. Byl jsem u průseru v Lucembursku, dostali jsme na konci gól na 0:1 a také to byla velikánská ostuda. Museli jsme to skousnout, pak se to obrátilo v dobré. Snad si hráči uvědomí, že tohle bylo moc.“
Měl by Tomáš Souček zůstat kapitánem?
ANO. Tomáš je na tlak zvyklý
„Nevím, zda to určuje trenér, nebo hráči mezi sebou. Tomáš je x roků kapitán, dosud nebyl důvod ho v té roli měnit. To by musely přijít další špatné výsledky. Pokud by v týmu byly nějaké problémy, trenéři už by do toho pravděpodobně sáhli. Ale něco takového se tam asi neděje. Na tlak je za ty roky Tomáš v roli kapitána zvyklý, že mluví častěji za tým.“
Jan Koller
- nejlepší střelec historie reprezentace
Máte pochopení pro chování hráčů, kteří odmítli děkovačku s fanoušky?
Vždycky jsem šel poděkovat
„Přijde mi to zbytečné, neprospívá to ani jedné straně. Dokresluje to celkový obrázek o nároďáku. Takové jednání moc neuznávám, mohou být rádi, že je fanoušci přišli podpořit. Zažil jsem, že lidi pískali, v klubu i v reprezentaci, ale vždycky jsme jim šli poděkovat. Jako hráči víme sami, kdy hrajeme dobře a kdy ne. Měli by si uvědomit, že se lidem jejich poslední výkony nelíbí, zda tomu dali všechno. Když chcete hrát profesionálně, musíte s tímhle počítat a umět se s tím vyrovnat.“
Měl by Tomáš Souček zůstat kapitánem?
Tomáše není zapotřebí měnit
„Tomáš je dlouhodobě reprezentační kapitán, není zapotřebí ho měnit, je to správný lídr týmu. Láďa Krejčí do budoucna, až Tomáš skončí, může být také ideální kapitán. Pokud bude pravidelně hrát a mít výkonnost, určitě je to možný nástupce. Ale zatím není důvod nic měnit.“
David Kobylík
- bývalý reprezentant, trenér, expert Sportu
Máte pochopení pro chování hráčů, kteří odmítli děkovačku s fanoušky?
Hodili zápas do negativní roviny
„Ne. Dostaneme se z nějakého stavu po Faerech a San Marinu do pozitivna a místo toho, abychom se to snažili prodat lidem, tak zápas hodíme do pozadí. Nikdo se o utkání ani o dobrém výkonu teď nebaví, řeší se jen děkovačka. Pro mě je to absolutně nepochopitelné, zbytečná a neadekvátní reakce. Sami jsme dobrovolně hodili zápas do negativní roviny, kde ho nikdo vidět nechce. Souhlasím především s tím, co řekl Pavel Nedvěd, poděkovat fanouškům bylo na místě. Byť něco z tribun zaznělo a byli třeba trochu naštvaní. Na tom nezáleží.“
Měl by Tomáš Souček zůstat kapitánem?
Chybí sebereflexe. I u Coufala
„Dovolil by si to ve West Hamu? Dovolil by si to tam Coufal? Ale řeknu to takhle, nechci odvolávat kapitána, to ne. Tohle je spíš o celém týmu, jak ho vnímají oni, jak za ním jdou, jak ho vnímá trenér. Tohle by se nemělo rozhodovat zvenčí. Je samozřejmě zásadní otázkou, kdo trenérem vůbec bude. Chybí mi tam sebereflexe, ale třeba právě i u zkušeného Coufala. Má za sebou Belmondo a tak dále a vykládá tam fanouškům, že po nich řvou. Tomu nerozumím.“
Roman Hubník
- bývalý stoper reprezentace
Máte pochopení pro chování hráčů, kteří odmítli děkovačku s fanoušky?
Na místě je se omluvit
„Zápas skončil 6:0, měli to kluci uchopit tak, že jim měli jít poděkovat a bylo by to tím smazané. Co z toho vzniklo, je nešťastné. Tihle fanoušci vždycky na zápasy jezdili, nemyslím si, že bylo vhodné poděkovat jenom třem tribunám. Na děkovačku mají fanoušci právo, podpora reprezentace je stojí hodně peněz. Vznikají z toho zbytečnosti, které pro kluky nejsou před baráží vhodné. Teď, když kluci zjistili, co se z toho stalo, by možná byli rádi, kdyby je pozdravili, zatleskali, poděkovali a bylo to vyřešené. Na místě asi bude se omluvit. Vzniká z toho něco, co nároďáku úplně neprospěje.“
Měl by Tomáš Souček zůstat kapitánem?
Kapitán by měl vystoupit
„Nejsem v tomhle úplně kompetentní, nevím, jak je Tomáš v kabině lídrovský a jak působí na kluky. Jestli je tam někdo nový, lepší… Situaci si musí vyřešit kluci mezi sebou, potažmo trenér, nastolit tam nějakou hierarchii. Každopádně by asi měl kapitán vystoupit a situaci vyřešit, aby byl pokud možno klid.“
