FAČR ostře reaguje na bojkot kotle: Bez prémií a Souček nebude příště kapitánem
Nedělní trapné vyústění posledního kvalifikačního zápasu s Gibraltarem (6:0) má zásadní dohru. Vedení Fotbalové asociace České republiky zbavilo minimálně pro první barážový zápas kapitánské pásky Tomáše Součka a kompletnímu týmu nevyplatí za vítězství prémie.
Už krátce po zápase v Olomouci, kterým reprezentace uzavřela kvalifikační skupinu, bylo znát rozčarování svazových funkcionářů nad rozhodnutím týmu nepoděkovat skupině Fanatismus Česko v domácím kotli za podporu během utkání. K věci si své řekl po zápase Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací. „Trochu mě to mrzí, hráči měli fanouškům poděkovat,“ pravil.
Mnohem ostřejší postoj zaujala během úterního odpoledne svazová generalita po mimořádném jednání výkonného výboru. Přesně v 15.09 vydal FAČR prostřednictvím tiskového oddělení nekompromisní prohlášení.
„Bohužel, přístup hráčů zcela zastínil výkon na hřišti a pozitivní skutečnost postupu národního týmu do baráže o MS 2026. Nikdo z hráčů nestojí nad zemí, kterou má tu čest reprezentovat, a nikdo z hráčů není víc než fanoušek, který věnuje své prostředky, čas i energii, aby podpořil český národní tým. Fanoušek má zároveň plné právo vyjádřit nesouhlas s neuspokojivými výkony v posledních zápasech,“ píše se v úvodu.
To zásadnější následuje až poté. Tomáš Souček, dlouholetý lídr mužstva a zřejmě jeden z iniciátorů postoje vůči fanouškům, přichází o kapitánskou pásku. „VV FAČR zároveň rozhodl, že Tomáš Souček v dalším utkání nepovede tým jako kapitán a hráčům nebudou vyplaceny prémie spojené s včerejším kvalifikačním zápasem. Tyto finanční prostředky budou věnovány na pomoc potřebným.“
Hráč londýnského West Hamu United tak nepovede tým jako kapitán v prvním kole baráže o mistrovství světa, které je na programu 26. března příštího roku. Co bude dál, a zda někdo Součka definitivně nahradí, je nezodpovězenou otázkou.