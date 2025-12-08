Jágr chválil florbalový styl: Kdybych nebyl tak těžký a uměl běhat, byl bych v něm dobrý…
Nejdřív slyšel velký aplaus. Vhodil úvodní buly, potom si šel Jaromír Jágr sednout do hlediště a spolu s přítelkyní Dominikou Branišovou sledovali celý zápas. „Musím říct, že mě překvapila atmosféra,“ říkal legendární útočník. V hale byl rachot, chvílemi nebylo slyšet vlastního slova… „Musím říct, že to byl skvělý florbal. Pohledný, padlo hodně branek,“ chválil vítězství florbalistek 7:4 nad Švýcarkami.
Co jste říkal na zápas se Švýcarskem?
„Musím říct, že mě hrozně moc překvapila atmosféra. Zaprvé bylo dost lidí, a hlavně celou dobu fandili. Na hokeji taky bývá skvělá atmosféra, ale ne taková. Byl to skvělý florbal, pohledný a padlo hodně branek.“
Reprezentantky zvládly tři zápasy ve třech dnech. To je fyzicky těžké, že?
„Musí to být náročné. Rozměry, myslím, jsou 40 na 20 metrů a hraje se na tři lajny, pak se to stahuje na dvě, takže první byla na hřišti skoro pořád. Extrémně se jí dařilo. Ale běhat minut v kuse skoro celý zápas není jednoduchý. Takže klobouk dolů.“
Budete další zápasy sledovat na dálku?
„Je pravda, že tohle bylo poprvé, co jsem florbal viděl naživo. Párkrát jsem ho předtím viděl v televizi. Ale ženský stoprocentně naživo poprvé. A musím říct, že se mi to líbí. Je vidět, že když je někdo dobrý, dokáže proběhnout soupeřky a dát i krásné góly. Takže to bylo hezký. A budu samozřejmě fandit dál.“
Je v tom paralela s hokejem?
„Je to podobné. Je hodně soubojů jeden na jednoho a musíte si míček pokrýt tělem, což je úplně stejné jako u hokeje. Je to vlastně styl, co jsem hrál celý život. Takže si myslím, že kdybych nebyl tak těžký a uměl běhat, tak bych byl docela dobrý i v tom.“
Máte nějaký vzkaz fanouškům před dalším průběhem turnaje?
„Věřím, že lidé přijdou i v Ostravě, kde je větší hala. Když holky odevzdají maximum, mají stoprocentně šanci získat medaili.“