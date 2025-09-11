Beauguel začne jako žolík. Bude připravený, ujistil kouč Artisu. Proč nepřišel Pekhart?
Rozjetý Artis během reprezentační pauzy ještě posílil. Jako poslední se hlásil kouči Jiřímu Chytrému obránce Štěpán Harazim (25) z Hradce Králové, který má vyřešit problém na pravé straně defenzivy. Fanoušky však před sobotním duelem druhé ligy se Spartou B zajímá hlavně to, zda nastoupí Jean-David Beauguel (33). Nejlepší střelec nejvyšší soutěže sezony 2021/22 trénuje naplno, ovšem do základu určitě nepůjde. Bude připravený na lavičce. Pár minut by dostat měl.
Na druholigové poměry je Jean-David Beauguel naprosto nadstandardní hráč. V případě, že bude zdravý, namotivovaný a dotrénovaný. Všechny podmínky aktuálně splněny nejsou. Do optimální fyzické kondice se dostane francouzský útočník později. Herní pauzu měl dlouhou, naposledy hrál v květnu polskou ligu za Stal Mielec.
První start za Artis by si nicméně mohl připsat už v sobotu večer proti rezervě Sparty. „Herní vytížení mu budeme dávkovat postupně. Ale už je připravený naskočit do zápasu,“ připustil trenér Jiří Chytrý, jehož výběr čtyřikrát po sobě neprohrál a během této série zapsal tři výhry a cennou remízu v derby se Zbrojovkou.
Mizerný start je minulostí. Nabitý kádr jde výkonnostně nahoru, byť všechno zdaleka není ideální. „Pořád jsme v procesu. Abych cítil, že jsme opravdu vyladění, bude to vyžadovat čas,“ upozornil šéf lavičky. Výsledky se nicméně dostavují. Artis, jenž má k dobru dohrávku šedesáti minut s Chrudimí (zatím 0:0), už skočil se třinácti body na sedmou příčku. Poslední tři duely ambiciózní brněnský klub vyhrál se skóre 6:1. Navíc Harazim s Beauguelem zvýšili konkurenci. Už předtím přišel Daniel Kosek ze Slovácka, alternativa na levé křídlo či beka.
Proti béčku Sparty všichni tři naskočit můžou, v úterní dohrávce už ne. „Sparta B se snaží jít ve stopách áčka. Chce být aktivní na balonu, v presinku. Je nejfotbalovější z béček ve druhé lize,“ mínil Chytrý. Stejný názor má například konkurent Martin Svědík ze Zbrojovky.
Trápení s produktivitou
Mimochodem, Beauguelovi dal Artis přednost před o tři roky starším exreprezentantem Tomášem Pekhartem. „Jednali jsme s oběma,“ přiznal trenér. Ve hře byla původně ještě další dvě jména do ofenzivy, ale ve finále se výběr zúžil na dva třicátníky, vyzrálé hroťáky. „Zvažovali jsme všechny okolnosti a rozhodli se pro Bogyho. S Tomášem jsem se bavil telefonicky, byli jsme ve spojení. Naši nabídku určitě zvažoval,“ dodal.
Bývalý kanonýr Plzně je typická „devítka“, takže přímá konkurence pro Artěma Besedina (29). Ruský útočník na podzim stále čeká na první gól, byť naskočil do všech sedmi druholigových utkání plus dalších dvou v MOL Cupu. „Trápí nás produktivita,“ zmínil kouč. „Tlak na všechny ještě zesílí, konkurence bude zdravá. Není problém hráče do útočné fáze prorotovat.“ Na špici útoku můžou hrát klidně i Quadri Adediran či rychlík Dahman, ovšem jejich nejlepší pozice jsou o něco níž, v případě ománského reprezentanta na křídle.
V mužstvu, které hodlá útočit na historický postup, už nejsou útočník Lukáš Raab a záložník Pavel Sokol, kteří odešli do Prostějova.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Táborsko
|8
|6
|0
|2
|16:9
|18
|2
Baník B
|8
|5
|2
|1
|18:8
|17
|3
Brno
|7
|5
|1
|1
|18:7
|16
|4
Žižkov
|8
|5
|1
|2
|12:7
|16
|5
Opava
|7
|4
|3
|0
|12:5
|15
|6
Ústí
|8
|5
|0
|3
|17:12
|15
|7
Artis
|7
|4
|1
|2
|10:12
|13
|8
Slavia B
|8
|4
|0
|4
|17:9
|12
|9
Příbram
|8
|4
|0
|4
|11:15
|12
|10
Jihlava
|8
|3
|2
|3
|10:8
|11
|11
Sparta B
|8
|3
|0
|5
|6:13
|9
|12
Č. Budějovice
|8
|2
|2
|4
|8:17
|8
|13
Prostějov
|8
|2
|1
|5
|7:12
|7
|14
Chrudim
|7
|1
|2
|4
|9:17
|5
|15
Vlašim
|8
|1
|1
|6
|9:15
|4
|16
Kroměříž
|8
|0
|0
|8
|6:20
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup