Závislák na sexu Romário: Odkopl o 37 let mladší holku!
Bývalý brazilský fotbalista Romário má na kontě úžasnou sbírku úspěchů. Jeden z nejlepších útočníků v historii řádil v dresu Barcelony. Střílet góly byla pro něj téměř závislost. Po kariéře přiznal, že jedné závislosti doopravdy propadl. Sexu.
Mistr světa s Brazílií z roku 1994, politik, ale i přiznaný závislák na sexu. Romário (59) se dal před rokem v září dohromady s krásnou a o 37 let mladší studentkou výživového poradenství Alycií.
Nyní je podle brazilských médií jejich románku, který začal při jeho politické kampani, konec. Fotbalista má prý ale už jinou »laňku«!
Témata: fotbal, blesksport, Brazílie, sex, Romário