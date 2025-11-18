Závislák na sexu Romário: Odkopl o 37 let mladší holku!

Autor: vav
Odkopl o 37 let mladší holku!
Bývalý útočník má pro ženy obrovskou slabost
Romário se v Brazílii věnuje politice
Brazilec už s Alycií (22) netvoří pár.
Brazilec Romário s vítěznou trofejí na MS 1994
Čas se nedá zastavit. Brazilec Romário na rozlučce krajana Adriana.
Romário v dresu brazilského národního týmu
Brazilský fotbalista Romário v roce 2007
Brazilský kouzelník Romário si zahrál na MS v plážovém fotbale v roce 2005, kdy v rodném Rio de Janeiru vybojoval bronz
Slavný brazilský útočník Romário
Bývalý brazilský fotbalista Romário má na kontě úžasnou sbírku úspěchů. Jeden z nejlepších útočníků v historii řádil v dresu Barcelony. Střílet góly byla pro něj téměř závislost. Po kariéře přiznal, že jedné závislosti doopravdy propadl. Sexu.

Mistr světa s Brazílií z roku 1994, politik, ale i přiznaný závislák na sexu. Romário (59) se dal před rokem v září dohromady s krásnou a o 37 let mladší studentkou výživového poradenství Alycií.

Nyní je podle brazilských médií jejich románku, který začal při jeho politické kampani, konec. Fotbalista má prý ale už jinou »laňku«!

