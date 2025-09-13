Slovan trestal chyby, Baník stále tápe. Hapal: Posily potřebují čas, góly jsou problém
Baník se dostal do pořádné šlamastyky. V Chance Lize prohrál už počtvrté z celkových šesti odehraných zápasů a největší konkurenti v boji o šestku či střed tabulky mu stále utíkají. Z části obměněný mančaft Pavla Hapala si tentokrát vylámal zuby na Liberci, který v Ostravě zvítězil 2:0. Tři body bral zaslouženě, domácí předvedli opravdu málo. „Mohli jsme vyhrát i větším rozdílem, utkání od nás mělo parametry. Věřím, že to přeneseme do dalších týdnů,“ radoval se trenér Slovanu Radoslav Kováč.
Základní sestava Baníku vypadala oproti začátku sezony úplně jinak. Ewerton, Matěj Šín i Tomáš Rigo odešli do zahraničí a Erik Prekop nedávno podepsal v Edenu. Na marodce navíc zůstávají Filip Kubala, Michal Kohút a Ladislav Almási. Nově onemocněl Jiří Boula, fit tentokrát nebyl ani Matěj Chaluš. „Neřeším, že Baník hrál v improvizované sestavě. Nám taky chyběli hráči,“ poukázal Radoslav Kováč na marody Martina Rýzka, Jana Knapíka či Qëndrima Zybu.
Premiérové starty v baníkovském dresu naopak zapsali Ondřej Kričfaluši s Davidem Plankou, které kouč Pavel Hapal postavil ihned po příjezdu ze srazu reprezentační jednadvacítky. Pár světlých momentů sice měli, jenže liberecká záloha v čele s Lukášem Masopustem a Michalem Hlavatým zkrátka byla lepší. Dařilo se jí soupeře přehrávat a odražené míče sbírala s lehkostí.
Nic naplat, Slezané se mění za pochodu. Z ještě nedávné základní jedenáctky jim zůstala jen hrstka hráčů, další povýšili buď z lavičky, nebo došli odjinud. „Noví hráči budou přínosem, ale potřebují čas, vždyť s námi absolvovali jen pár tréninků,“ uvedl Hapal.
Stejně jako v minulých ligových zápasech to Ostravě haprovalo. Její nekoncentrovanost ztrestal už po sedmdesáti sekundách Lukáš Mašek, jenž se při chaotické situaci v malém vápně zorientoval nejrychleji. Využil i zaváhání brankáře Dominika Holce, jehož další (ne)zákrok zaskočil také při brance Ermina Mahmiče.
Hapal: Darované góly...
„Góly, které jsme dostali, jsme jim darovali, protože standardku hned v první minutě jsme měli uhrát,“ kroutil hlavou Hapal v rozhovoru pro stanici Oneplay. „Pak přišla individuální chyba u druhé branky, prakticky brejková situace a gól.“
Severočeši vedli ve 20. minutě 2:0, do karet jim hrálo úplně všechno. Naopak Baník se hledal a tápal. Nevysvobodily jej ani nápadité akce Srdjana Plavšiče, jednoznačně nejaktivnějšího muže v modrém dresu. „Pak jsme měli šance, nebyli jsme ale produktivní. Střílení gólů je teď naším problémem,“ věděl Hapal.
O přestávce vystřídal nevýrazné Davida Buchtu s Tomášem Zlatohlávkem, jenže kýžené zlepšení se nedostavilo. Matný Baník pálil na bránu jen jednou, alespoň k náznaku tlaku měl v závěru daleko. Střídající Dennis Owusu na sebe pořádně upozornil až v nastavení, kdy se nechal zbytečně vyloučit po druhé žluté kartě.
Po prohrách s Bohemians, Karvinou a Olomoucí schytal Baník další tvrdý direkt. Byť má stále ještě dvě utkání k dobru, pohled na čtrnácté místo v tabulce vypadá skutečně hrozivě. Zato Slovan bral první venkovní skalp a poskočil do elitní osmičky. „Vyhrát 2:0 v Ostravě je skvělý výsledek, nikdo to tady nebude mít jednoduché. Jsme za to rádi,” cenil si Kováč.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|3
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|4
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|10
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|11
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|12
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|13
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu