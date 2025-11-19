Hradec na startu hořel, teď se opět škrábe nahoru. Doména kouče? Venkovní hokej
Na hradecké zápasy jezděte hlavně ven, má to smysl, v extralize nenajdete úspěšnější soubor. Pár důvodů vyhrabete ve statistikách, jenže i k těm se musíte dopracovat nastolenou hrou. Tu má dlouhé roky na starosti Tomáš Martinec. Tady hledejte klíč i k radikálnímu zvratu v sezoně, kterou tým odstartoval na levačku. Z části proto, že mu do obranných řad spadl granát. Nyní? Od října prohrál jeden z 13 duelů. V pátek dorazí Sparta. V Hradci se nemohou dočkat, narvou arénu?
Zatímco v mnoha dalších klubech je trenérská otázka téměř na denním pořádku, pod Bílou věží věří ve stálici. Martinec figuruje na střídačce áčka desátým rokem, od sezony 2018/19 je jejím šéfem, krom období 2020/21, kdy veslo naplno převzal Vladimír Růžička, aby jej po roce zase vrátil původnímu majiteli.
Po pondělní výhře 7:1 v Olomouci čtyřbodový útočník Alex Tamáši pravil, že hradecký bruslařský styl nikomu v lize nechutná. Měl pravdu. I když vám to zrovna na ledě nelepí, dlouhé roky cizelovaný styl vás podrží a neustále dává šanci na body. Martincova hra mívá propady výjimečně, jsou méně časté než u konkurence. S ohledem na finanční možnosti se Hradec drží bezvadně.
Možná si pamatujete na propadák v derby s Pardubicemi na úvod sezony, kdy Mountfield polykal výplach 1:7. Body nebral ani v následujících dvou utkáních, první tříbodový večer přišel až na sedmý pokus s Litvínovem.
Obvykle to chodí tak, že na začátku sezony jsou všechny týmy plné sil a hradecká síla roste v průběhu následujících týdnů. Loni a teď je to prakticky stejné. Z posledního místa se Martincův výběr škrábe nahoru. Letos s ještě větší burácivostí. „Když se nám to stalo minulý rok, možná nás to víc poznamenalo, teď jsme si řekli: Podívejte se, loni jsme začali stejně, a jak to dopadlo,“ připomíná Tamáši skok na druhé místo po 52 kolech. „Takže jsme nevěšeli hlavy, psychicky jsme na tom byli hned lépe než před rokem.“
Článek pokračuje pod infografikou
Za určitý milník považuje nejen Alex Tamáši duel v Mladé Boleslavi desátý říjnový den. Bruslaři ještě v 58. minutě vedli 2:0, aby za deset sekund bylo srovnáno a po nájezdech brali hosté dva body. Narostlá sebedůvěra se jim ani nevešla do kabiny. „Zlomový byl možná tenhle zápas, který nám dodal sebevědomí, a od té doby nám začala v podstatě vítězná vlna,“ míní slovenský reprezentant.
Aktivní hradecké pojetí je důležité a píše i tehdy, kdy se nedaří speciálním týmům na přesilovky a oslabení. Ve využití početní převahy je Mountfield až osmý s úspěšností 17 procent, v oslabení jedenáctý (79 %), přičemž na 13 vstřelených gólů v přesilovce připadá 14 inkasovaných v menšině. Na mnoha jiných adresách by právě s těmito čísly sídlili v lepším případě uprostřed tabulky.
Nicméně specialitou je Martincův venkovní hokej, při němž rád využívá okna v soupeřově nátlakové hře. Se skórem 31:21 a poměrem střel na branku 31:22 nenajdete úspěšnější a aktivnější tým. Jen druhá Plzeň má 23 bodů stejně jako Hradec. „Všichni asi vidí, jaký systém se snažíme předvádět, a nechceme ho přizpůsobovat na každého soupeře zvlášť, snažíme se hrát naším stylem pořád. Chceme, aby jednotlivé pětky na to byly zvyklé. Některé hráče ještě máme zraněné, ale ti, co hrají, si vedou dobře,“ pochvaluje si Martincův asistent Petr Koukal.
Na Hané v pondělní sváteční dohrávce Hradečtí rozebírali Kohouty na kousky peří. Chladně a nekompromisně. Sparta se má v pátek na co těšit.
Poměr vstřelených gólů v PP / inkasovaných v OS
Tým
Góly (PP / OS)
Třinec
18/7
Č. Budějovice
14/9
Pardubice
21/17
Kometa
16/14
Plzeň
14/13
Liberec
12/11
Kladno
15/15
Karlovy Vary
11/11
Mountfield HK
13/14
Sparta
18/20
Ml. Boleslav
11/14
Vítkovice
14/18
Olomouc
14/20
Litvínov
7/15
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|22
|12
|3
|1
|6
|68:53
|43
|2
Mountfield
|22
|11
|4
|0
|7
|64:45
|41
|3
Sparta
|25
|11
|3
|1
|10
|73:64
|40
|4
Pardubice
|22
|11
|2
|2
|7
|69:51
|39
|5
Brno
|22
|11
|1
|3
|7
|62:59
|38
|6
Plzeň
|22
|10
|2
|3
|7
|52:45
|37
|7
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|24
|10
|1
|1
|12
|52:66
|33
|11
K. Vary
|22
|9
|1
|2
|10
|55:61
|31
|12
M. Boleslav
|23
|8
|2
|1
|12
|47:54
|29
|13
Kladno
|23
|7
|2
|4
|10
|57:69
|29
|14
Litvínov
|23
|3
|2
|1
|17
|37:74
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž