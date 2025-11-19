Adepti na kapitána reprezentace: Krejčí, osobnost bez skandálů i pozitivní lídr
Minimálně do prvního zápasu baráže o MS 2026 půjde česká fotbalová reprezentace v březnu s novým kapitánem. Tomáš Souček o pásku přišel kvůli dění po pondělním duelu s Gibraltarem (6:0), kdy mužstvo nešlo na děkovačku k sektoru nejaktivnějších fanoušků. Kteří adepti by ho ve funkci podle deníku Sport a serveru iSport mohli nahradit?
Ladislav Krejčí (26)
Klub: Wolverhampton Wanderers
Debut v reprezentaci: 24. března 2022 proti Švédsku
V jakém věku debutoval: 22 let, 11 měsíců
Počet zápasů: 23
Góly: 3
Velké turnaje: EURO 2024
Ve třiadvaceti letech, v létě 2022, se chopil kapitánské role ve Spartě. Vyučil se u Bořka Dočkala. „Má k tomu všechny předpoklady,“ hájil volbu Tomáš Rosický. Byla skvělá. Klub dovedl ke dvěma titulům, stal se uznávaným lídrem, vůdcem v těžkých časech i klíčových zápasech, příkladem pro ostatní. Krejčího odchod do Girony Spartu obrovsky poznamenal, doteď nenašla adekvátní náhradu. Nahradit dřívějšího šéfa zkouší Haraslín. Už po neúspěšném EURO 2024 mnozí volali, ať převezme pásku i v reprezentaci.
Odhad Sportu: 60 procent
Lukáš Provod (29)
Klub: Slavia
Debut v reprezentaci: 4. září 2020 proti Slovensku
V jakém věku debutoval: 23 let, 10 měsíců
Počet zápasů: 35
Góly: 3
Velké turnaje: EURO 2024
Ve Slavii patří mezi trojici kapitánů společně s Bořilem a Holešem. Neřadí se mezi uřvané šéfy, je spíš klidným lídrem. Pokud si však v kabině vezme slovo, nastane hrobové ticho a každý pozorně naslouchá. V osobnost se vypracoval postupně a poctivou prací, okolím je respektovaný, nemá za sebou žádné skandály. Váženou postavou je i proto, že vystudoval ekonomický obor na vysoké škole. „Spousta fotbalistů neví, co je akcie nebo dluhopis. Já řeším skladbu a rizikovost portfolia,“ říká. Patří mezi reprezentanty s největšími zkušenostmi. I to hraje z logiky věci roli.
Odhad Sportu: 25 procent
Patrik Schick (29)
Klub: Bayer Leverkusen
Debut v reprezentaci: 27. května 2016 proti Maltě
V jakém věku debutoval: 20 let, 4 měsíce
Počet zápasů: 50
Góly: 24
Velké turnaje: EURO 2020 a 2024
Do role kapitána se nikdy nehrnul, byl spíš vždycky solitér, co se staral především o svůj výkon. Takové mentální nastavení často patří k výjimečným jedincům. V tomto ohledu hodně připomíná mladší verzi Jaromíra Jágra. Ovšem i on pomalu přichází do fáze kariéry, kdy je pro něj týmový úspěch nadevše. Obzvlášť v reprezentaci. Pak si i tito specifičtí hráči vezmou na hrb maximální zodpovědnost za tým a s pokorou přijmou složitý úděl kapitána. Proč by se této neměl dobře zhostit? Předpoklady k tomu má.
Odhad Sportu: 10 procent
Tomáš Holeš (32)
Klub: Slavia
Debut v reprezentaci: 9. září 2020 proti Slovensku
V jakém věku debutoval: 27 let, 5 měsíců
Počet zápasů: 38
Góly: 2
Velké turnaje: EURO 2020 a 2024
Na začátku kariéry byl v Hradci Králové tichým klukem, co v kabině neřekl souvislou větu. Jak šel čas, měnil svoji hru i sílu osobnosti. Když potřebuje Jindřich Trpišovský předat během zápasu informace týmu, zavolá si v první řadě jeho. Právě v začátcích ve Slavii si brousil charakter, musel ustát sezonu bez valné herní zátěže, přesto vydržel a teď patří mezi nenahraditelné postavy. Platí to i v národním týmu. Co je na něm speciální? Umí pracovat s emocemi, je výrazně pozitivním lídrem, což mají trenéři i spoluhráči rádi.
Odhad Sportu: 5 procent