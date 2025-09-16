Velké oznámení volejbalistky Hermannové: Holka, nebo kluk?

Autor: zvo
Už jen chvilka a bude maminkou! S blížícím se termínem porodu se plážová volejbalistka Barbora Hermannová (34) rozhodla, že svým blízkým i fanouškům odhalí pohlaví svého prvního potomka. Událost pojala jako parádní zahradní párty.

V únoru bývalá parťačka Markéty Nausch Slukové oznámila, že přerušuje kariéru. Nebyly za tím naštěstí žádné zdravotní trable, ale těhotenství. Svého prvního potomka čeká s volejbalovým trenérem Janem Klepalem a nastávající tatínek jí romanticky v dubnu mezi rozkvetlými stromy požádal o ruku.

Termín má Bára už začátkem října a jak se čas krátí, rozhodli se rodiče odtajnit pohlaví miminka. Rodinu svolali na zahradní slavnost, kde byl pro každého nachystán muffin. Bílá polevu zdobily růžové a modré otazníky. Stačilo se zakousnout a bylo jasno! Bára se rozskákala nezměrnou radostí. Doma totiž brzy přivítají holčičku.

