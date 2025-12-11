Sport Magazín: fenomén CR7, otevřený trenér Bank a Macíkovi o Dakaru

Předplatné

Video placeholder
Už v pátek vychází Sport Magazín a novinky v úžasném fotbalovém příběhu Cristiana Ronalda. Nejen lyžaře osloví akční rozhovor s Tomášem Bankem, trenérem Ester Ledecké. Martin Macík už je kultovní značkou Rallye Dakar, zaujme povídání s otcem i synem. Premiéru v nové rubrice zažívá plavec Ondřej Gemov. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co také najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Fenomén: Cristiano Ronaldo / CR7 odmítá přestat zářit

  • Rozhovor: Tomáš Bank / Branky, děti, rodiče

  • Uniklo z facebooku: Lionel Messi / vítěz MLS

  • Rozhovor: Martin & Martin Macík / tajemství Rallye Dakar

  • Z jiného úhlu: Ondřej Gemov / co divák nevidí?

  • Test: Honda Civic

  • TV program: všechny sportovní stanice

