Švihák Menšík vyhlíží Laver Cup: Česko vyměnil za Evropu
Přeletěl Ameriku a z jedné týmové akce skočil rovnou do druhé. „Strašně se těším,“ jásal tenisový ranař Jakub Menšík (20). Po vítězném Davis Cupu v Delray Beach nastoupí od pátku v San Francisku v prestižním Laver Cupu.
Po boku Alcaraze či Zvereva se bude bít za Evropu. „Je to obrovská pocta. Zrovna jsem reprezentoval svoji zemi, což byl úžasný zážitek, teď to bude rovnou celý kontinent,“ zubil se. Po příletu do dějiště nafasoval týmový oblek, který mu náramně sekl, čekala ho spousta propagačních povinností.
Kuba bude teprve druhým českým tenistou, který se akce zúčastní – v roce 2017 při inauguračním ročníku v Praze si pinkl za Evropu Berdych. „Bylo mi dvanáct a byl jsem v hale ten večer, když Rafa skočil Rogerovi do náruče. Neskutečný zážitek,“ vzpomenul Menšík na deblové spojení ikon Nadala s Federerem. „Ale věřím, že teď to bude ještě hezčí.“