Legendární »Bomber« Skuhravý vyhlásil bankrot: Dluží i vymahačům!
Vždycky tak trochu dělal haura. V roce 1990 Tomáši Skuhravému (60) ležel fotbalový svět u tuze šikovných nohou. Jenže slavný útočník se zase jednou dostal do problémů. »Bomber« dluží přes osm milionů korun a je švorc!
„Měsíční výplata milion korun,“ vzpomínal Skuhravý, který na šampionátu v Itálii nasázel pět kousků, na přestup ze Sparty do Janova. Před 35 lety přitom byla průměrná mzda v Československu 3840 Kčs. Ale bohém Skuhravý, který si oblíbil italský styl života, všechno rozfofroval! Portál Seznam Zprávy jako první upozornil, že na sebe současný manažer Slovácka požádal soud o oddlužení, přičemž první »sekeru« udělal už v roce 2000.
Firmě A04 Omega vymáhající pohledávky visí 1,8 milionu, u tajemné společnosti A.P.C. Four (stopy vedou až do Slovinska) přiznal dluh přes 6 »míčů«! „Mé závazky vznikly převážně z podnikatelské činnosti, kdy jsem se od roku 2004 zdržoval dlouhodobě v zahraničí a v rámci svého podnikání jsem myslel, že je vše ve správných rukou. Po svém návratu ale zjišťuji, že tomu tak nebylo, a chci všechny své záležitosti a dluhy dát do pořádku,“ uvedl Skuhravý, kterému klub z Uherského Hradiště platí 29 tisíc Kč měsíčně hrubého a služební auto. Bum, tenhle pád bolí!