Pot, obrat a finále! Jak hráli Lehečka s Menšíkem na hraně sebeobětování
PŘÍMO Z USA | Ztratili těsnou čtyřhru, prohrávali 1:2 a dívali se konci do očí. Dnes to ale nebude, odpověděla v těžké chvíli daviscupová parta kapitána Tomáše Berdycha. Hrdina víkendu Jiří Lehečka poprvé v kariéře porazil světovou pětku Taylora Fritze (6:4, 3:6. 6:4) a srovnal. Postupový bod urval Jakub Menšík, jenž v sobotu absolvoval ve floridské sauně dva zápasy a heroickou čtyřhodinovou šichtu. Pár minut před americkou půlnocí díky němu vybuchla česká radost, když zdolal Francese Tiafoea 6:1, 6:4. A Česko zamíří po výhře 3:2 nad USA v listopadu do italské Boloni na finálový turnaj nejlepších osmi týmů letošního ročníku Davis Cupu.
Už je to dvacet devět let, co Česko poprvé a do tohoto víkendu naposledy zdolalo v Davis Cupu USA. Tehdy slavila dvojka Petr Korda – Daniel Vacek v pražské Sportovní hale. Nyní tenisoví reprezentanti premiérově uspěli na půdě amerického soupeře, kde je vždy nejsilnější.
Drama strhlo i dvojnásobného vítěze salátové mísy Tomáše Berdycha. Po únorové idyle doma s Koreou (4:0) se v dusném floridském klimatu jelo na krev. „Je to pro mě obrovský zážitek v nejlepším slova smyslu,“ hlásil kapitán po sobotní půlnoci, když bylo dobojováno. Mezitím dostal zprávu, že všechny bary v Delray Beach zavírají ve dvě ráno. „Kluci toho mají plný brejle. A ani se nejeví jako velcí pařmeni a slaviči,“ předvídal Berdych s úsměvem poklidnou oslavu.
Už ve druhém zápase v roli kapitána, v níž nahradil loni na podzim Jaroslava Navrátila, prožil extrémní bitvu. Osvědčil dobrý instinkt, když změnil nominaci pro úvodní sobotní čtyřhru a nasadil pár singlistů Jakub Menšík – Tomáš Macháč. Požadoval po nich agresivní palbu, kterou měli znejistět bývalé světové jedničky a stříbrný pár z loňské olympiády Austina Krajiceka s Rajeevem Ramem. „Chybělo málo a mohlo být hotovo mnohem dřív,“ glosoval Berdych pohledný deblový zápas, v jehož první sadě nevyužili Češi setbol a nakonec padli 6:7 (6), 7:5, 4:6.
Domácí vedli 2:1 a v Delray Beach už se v tu chvíli pomalu začínalo slavit. Američané počítali, že domácí jednička Taylor Fritz přemůže Jiřího Lehečku i popáté v kariéře a přinese třetí vítězný bod. Tenisový maskot, orel Ace, žhavil publikum, jež odpovídalo skandováním USA, USA.
Přes bolest a únavu
V tu chvíli se projevil charakter českého týmu. Macháč od počátku přípravy nebyl fit, což dramaticky zúžilo český manévrovací prostor. „Singl bych v tomhle počasí a po nemoci nezvládl. Jen jsme o tom před soupeřem nechtěli mluvit,“ vysvětloval.
Nehledě na zdravotní důsledky se do bitvy ale pohroužily Lehečka s Menšíkem. Lehečka je z domova již dva měsíce, na amerických betonech odehrál úspěšnou, ale vysilující šňůru opentlenou čtvrtfinále US Open. Už bojuje s velkou únavou, přesto světovou pětku Fritze poprvé v kariéře přemohl 6:4, 3:6. 6:4, vyhrál i svůj druhý singl na Floridě a korunoval zatím vlastní nejpovedenější Davis Cup. „Pro Jirku to byl bezchybný víkend. Porazit Fritze v Americe je obrovský výsledek, který se jen tak nepovede docenit. Těžší by to bylo jen s Alcarazem ve Španělsku a Sinnerem v Itálii,“ prohlásil Berdych, jemuž samotnému se v Davis Cupu přes všechny úspěchy nepodařilo soupeře z top 5 žebříčku zdolat. Jeho někdejší žák Lehečka to nyní dokázal.
Takřka sebezničující misi obětavě podstoupil Menšík. Byl polovinou poraženého deblu, z něhož si odnesl i bolavé koleno. A za dvě a půl hodiny musel jít znovu potit krev na kurt. Čtyřhodinové galeje v extrémním počasí ho nezahubily, což udělalo velký dojem. „Co Kuba zvládl, a jak bravurně, je něco speciálního. Moc mu k tomu gratuluji,“ ocenil dvacetiletý talent kapitán.
Češi dřeli do úmoru a nakonec využili i oslabení Američanů, jimž zranění Ben Shelton s Tommym Paulem přijeli fandit jen v civilu. Z jasně největšího šlágru kvalifikačního kola vyšel český tým vítězně a může si o to víc troufat v play off. „Češi, které tu výborně připravil Tomáš Berdych, si zasloužili vyhrát. A budou určitě hodně nebezpeční i v Boloni,“ prohlásil americký kapitán Bob Bryan.
Vyvrcholení letošního Davis Cupu se uskuteční v Itálii od 18. do 23. listopadu a českým borcům dramaticky zkrátí odpočinek po sezoně. Může jim ale také přinést další nezapomenutelný zážitek.