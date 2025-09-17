Atletický pár Mäki&Sasínek: Konejšení místo svíčkové
Smůla na tartanu, štěstí v lásce! Českého běžce Filipa Sasínka (29) po neúspěchu v závodě na 1500 m na atletickém MS utěšovala na dálku manželka Kristiina Mäki (33).
Sasínek zaběhl v Tokiu čas 3:43,17 a k postupu do semifinále mu chybělo 77 setin vteřiny. Jeho choť a matka syna Kaapa (4), které mimochodem unikla nominace na šampionát o 0,78 sekundy, pak vyťukala dojemné vyznání: „Viděla jsem Filipa zlomenýho, bez energie, nejspíš připravenýho to celý běhání vzdát. Ale nevzdal to a svůj životní postup zvládl. A na to jsem moc pyšná.“
Mílařka vzápětí svou podporu manželovi z legrace zlehčila: „To já jen tak, abych nemusela chystat svíčkovou.“
