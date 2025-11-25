Mladík rozjel one man show. Cooley zazářil pěti body a Utah zastavil šňůru Vegas
Přepsal historii. Americký útočník Logan Cooley se v noci na úterý podílel na všech gólech Utahu proti Vegas a dominantním výkonem přispěl k vítězství 5:1. Pěti body si stanovil osobní maximum a stal se vůbec prvním hráčem Mammoth, který v jediném utkání vstřelil čtyři góly. „Úžasné. Když se vám něco takového povede, je to vždycky speciální,“ zářil jednadvacetiletý útočník po své one man show.
Když ve třetí třetině zamířil kousek od vlastní modré čáry na odkrytou klec, z tribuny na led přilétlo několik kšiltovek. Útočník Logan Cooley zkompletoval třetí hattrick v kariéře, málokdo mohl v tu chvíli tušit, že za chvíli přidá podobnou lahůdku. O dvě minuty později vybojoval takřka na stejném místě puk a znovu se ranou na prázdnou bránu nemýlil. Tvář 21letého mladíka rozzářil úsměv, z bilance 4+1 byli nadšení i spoluhráči z Utahu.
„Vidět, jak jsou kluci šťastní… Je super pocit, když dostanete od spoluhráčů takovou podporu. Musím říct, že máme opravdu dobrou partu, klukům na sobě navzájem záleží a chtějí, aby každý z týmu měl úspěch. Úžasné,“ vyprávěl hrdina Mammoth po utkání.
Podílem na všech gólech týmu pomohl zastavit Vegas a v tabulce se na něj dotáhnout. Tomáš Hertl a spol. přijeli do Salt Lake City se šňůrou šesti zápasů s alespoň bodem. Tentokrát ale končili s prázdnou. „To, že jsou jeden z hlavních adeptů na Stanley Cup, má svůj důvod. Ve druhé třetině nás pořádně zatlačili, mají dobrý tým,“ vážil si triumfu kouč André Tourigny a neopomněl vychválit svoje ofenzivní eso. „Nekomplikoval si hru. Byla tam rychlost, jednoduchost. Když hraje takhle, je to speciální,“ ocenil.
Zářil i Vejmelka
Utah držel až do začátku třetí třetiny pouze jednobrankový náskok, velký podíl na výhře měl i brankář Karel Vejmelka. Z 34 pokusů Golden Knights pustil za záda jediný puk a s úspěšností 97,1 % byl druhou hvězdou utkání. „Máme opravdu dobrý tým a jestli chceme být úspěšní, musíme každý večer najít cestu, jak zvítězit. To jsme dneska udělali,“ vysvětloval český gólman a vrátil se k dominantnímu výkonu svého parťáka z útoku.
„Opravdu si to zaslouží, protože každý zápas tvrdě bojuje. Sice dal dva góly do prázdné brány, ale i to se počítá. Jsem za něj opravdu šťastný,“ říkal Vejmelka na konto Cooleyho.
Jednadvacetiletý Američan hraje v NHL už třetí sezonu a nakročeno má k osobnímu maximu. Naposledy stihl v 75 zápasech posbírat 65 bodů (25+40), tentokrát má nakročeno k ještě o deset zápisů lepšímu výsledku. Po 23 duelech je na metě 21 bodů (13+8).
Trojka draftu z roku 2022 zažila produktivní žně na konci října, kdy proti St. Louis brala hattrick a za pouhé dva zápasy bodovala sedmkrát (5+2). S příchodem listopadu však přišlo gólové sucho, až do noci z pondělí na úterý měl Cooley na kontě jediný přesný zásah. „Sezona je dlouhá. Důležité je být konzistentní a to je něco, na čem se já osobně snažím pořád pracovat,“ vykládal jeden z největších tahounů týmu.
Pěti body Cooley znovu ukázal, že má na to zařadit se mezi přední hvězdy soutěže. 22. narozeniny oslaví teprve zkraje května příštího roku, na kontě už ovšem má 180 zápasů v základní části NHL a letos na jaře přidal s výběrem USA titul mistrů světa. Produkt amerického rozvojového programu, který naskočil mezi nejlepší hráče z univerzity, navíc dál potvrzuje herní progres, což je pro Utah klíčové.
Mammoth podepsali s mladým dravcem na konci října novou osmiletou smlouvu s průměrnou roční gáží deset milionů dolarů. „Těšíme se, až ho uvidíme růst. Se zbytkem jádra bude mít vliv na Utah v řadě příštích let,“ prohlašoval generální manažer klubu Bill Armstrong po podpisu. Cooley mezitím dokazuje, že si naditou dohodu zasloužil. Nový kontrakt mu začne platit od příštího ročníku po vypršení nováčkovské smlouvy. Pokud nezpomalí, měl by se mladík brzy přiblížit průměru bodu na zápas.
