Mladík rozjel one man show. Cooley zazářil pěti body a Utah zastavil šňůru Vegas

Utah přerušil sérii Vegas, pěti body zazářil Cooley
Logan Cooley proti Vegas zazářil pěti body
Logan Cooley proti Vegas zazářil pěti body
Karel Vejmelka v akci proti Vegas
Karel Vejmelka v akci proti Vegas
Filip Ardon
NHL
Přepsal historii. Americký útočník Logan Cooley se v noci na úterý podílel na všech gólech Utahu proti Vegas a dominantním výkonem přispěl k vítězství 5:1. Pěti body si stanovil osobní maximum a stal se vůbec prvním hráčem Mammoth, který v jediném utkání vstřelil čtyři góly. „Úžasné. Když se vám něco takového povede, je to vždycky speciální,“ zářil jednadvacetiletý útočník po své one man show.

Když ve třetí třetině zamířil kousek od vlastní modré čáry na odkrytou klec, z tribuny na led přilétlo několik kšiltovek. Útočník Logan Cooley zkompletoval třetí hattrick v kariéře, málokdo mohl v tu chvíli tušit, že za chvíli přidá podobnou lahůdku. O dvě minuty později vybojoval takřka na stejném místě puk a znovu se ranou na prázdnou bránu nemýlil. Tvář 21letého mladíka rozzářil úsměv, z bilance 4+1 byli nadšení i spoluhráči z Utahu.

„Vidět, jak jsou kluci šťastní… Je super pocit, když dostanete od spoluhráčů takovou podporu. Musím říct, že máme opravdu dobrou partu, klukům na sobě navzájem záleží a chtějí, aby každý z týmu měl úspěch. Úžasné,“ vyprávěl hrdina Mammoth po utkání.

Podílem na všech gólech týmu pomohl zastavit Vegas a v tabulce se na něj dotáhnout. Tomáš Hertl a spol. přijeli do Salt Lake City se šňůrou šesti zápasů s alespoň bodem. Tentokrát ale končili s prázdnou. „To, že jsou jeden z hlavních adeptů na Stanley Cup, má svůj důvod. Ve druhé třetině nás pořádně zatlačili, mají dobrý tým,“ vážil si triumfu kouč André Tourigny a neopomněl vychválit svoje ofenzivní eso. „Nekomplikoval si hru. Byla tam rychlost, jednoduchost. Když hraje takhle, je to speciální,“ ocenil.

Zářil i Vejmelka

Utah držel až do začátku třetí třetiny pouze jednobrankový náskok, velký podíl na výhře měl i brankář Karel Vejmelka. Z 34 pokusů Golden Knights pustil za záda jediný puk a s úspěšností 97,1 % byl druhou hvězdou utkání. „Máme opravdu dobrý tým a jestli chceme být úspěšní, musíme každý večer najít cestu, jak zvítězit. To jsme dneska udělali,“ vysvětloval český gólman a vrátil se k dominantnímu výkonu svého parťáka z útoku.

„Opravdu si to zaslouží, protože každý zápas tvrdě bojuje. Sice dal dva góly do prázdné brány, ale i to se počítá. Jsem za něj opravdu šťastný,“ říkal Vejmelka na konto Cooleyho.

Vejmelka druhou hvězdou utkání, vychytal Vegas

Jednadvacetiletý Američan hraje v NHL už třetí sezonu a nakročeno má k osobnímu maximu. Naposledy stihl v 75 zápasech posbírat 65 bodů (25+40), tentokrát má nakročeno k ještě o deset zápisů lepšímu výsledku. Po 23 duelech je na metě 21 bodů (13+8).

Trojka draftu z roku 2022 zažila produktivní žně na konci října, kdy proti St. Louis brala hattrick a za pouhé dva zápasy bodovala sedmkrát (5+2). S příchodem listopadu však přišlo gólové sucho, až do noci z pondělí na úterý měl Cooley na kontě jediný přesný zásah. „Sezona je dlouhá. Důležité je být konzistentní a to je něco, na čem se já osobně snažím pořád pracovat,“ vykládal jeden z největších tahounů týmu.

Pěti body Cooley znovu ukázal, že má na to zařadit se mezi přední hvězdy soutěže. 22. narozeniny oslaví teprve zkraje května příštího roku, na kontě už ovšem má 180 zápasů v základní části NHL a letos na jaře přidal s výběrem USA titul mistrů světa. Produkt amerického rozvojového programu, který naskočil mezi nejlepší hráče z univerzity, navíc dál potvrzuje herní progres, což je pro Utah klíčové.

Mammoth podepsali s mladým dravcem na konci října novou osmiletou smlouvu s průměrnou roční gáží deset milionů dolarů. „Těšíme se, až ho uvidíme růst. Se zbytkem jádra bude mít vliv na Utah v řadě příštích let,“ prohlašoval generální manažer klubu Bill Armstrong po podpisu. Cooley mezitím dokazuje, že si naditou dohodu zasloužil. Nový kontrakt mu začne platit od příštího ročníku po vypršení nováčkovské smlouvy. Pokud nezpomalí, měl by se mladík brzy přiblížit průměru bodu na zápas.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado1720372223
2.Macklin CelebriniSan Jose142034235
3.Connor McDavidEdmonton10233324-5
4.Connor BedardChicago131831229
5.Jack EichelVegas102030224
6.Leo CarlssonAnaheim1118292211
7.David PastrňákBoston11182924-7
8.William NylanderToronto101929195
9.Cale MakarColorado920292221
10.Leon DraisaitlEdmonton141428246

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina221042678:6530
2Devils22951769:6729
3Tampa221032769:6028
4Islanders23942871:6628
5Detroit23941969:7427
6Washington231112976:6326
7Ottawa22834771:7126
8Boston248501175:7726
9Pittsburgh211005664:5825
10Florida221111970:6825
11Flyers21563760:5925
12Montreal21653772:7625
13Columbus23653969:7625
14Rangers248321161:6324
15Buffalo22724971:7522
16Toronto226331074:8221
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado221515188:5037
    2Dallas221034572:6230
    3Anaheim22951780:6929
    4Minnesota23844768:6428
    5Kings23746662:6428
    5Seattle Kraken22746557:5928
    7Utah23933871:6827
    7Vegas22917568:6527
    9San Jose23563968:7225
    10Edmonton24555974:8725
    11Winnipeg211020967:5924
    12Chicago22914869:6224
    13Vancouver235421271:8620
    14St. Louis237061061:8520
    15Calgary246231359:7319
    16Nashville224241252:8116

