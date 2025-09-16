Poslední video! Pro slavného boxera (†46)... Pláče i jeho ex
Nasadil si rukavice a bušil do pytle jako smyslů zbavený. Kdyby však tušil, že to bylo naposledy...
Anglie se stále vzpamatovává z úmrtí někdejšího boxerského šampiona Rickyho Hattona (†46). Tělo boxera s přezdívkou The Hitman nalezla manchesterská policie v jeho bytě v neděli ráno. „Úmrtí nevyšetřujeme jako podezřelé,“ uvedla.
Ještě ve čtvrtek se přitom Hatton chlubil videem, jak maká na návratu do ringu, který ohlásil na 2. prosince. Odchod trojnásobného držitele titulu mistra světa mezi nebeské provazy zarmoutil kromě zástupu fanoušků také o 14 let mladší modelku Chelsea Claireovou, s níž letos po seznámení v baru prožil letní románek. „Budeš mi moc chybět,“ vzkázala se zlomeným srdcem sexy expartnerka.