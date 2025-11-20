Varaďova série proti bývalým týmům trvá, Třinec porazil i popáté. Moták: Hlava je sviňa
Osmnáct zápasů Oceláři neohroženě vládli extralize, jenže nyní je potkalo hluché období. Kvůli páté porážce v řadě postupně přicházejí o komfortní náskok v čele tabulky. Znovu je navíc porazil Václav Varaďa, který proti svým bývalým zaměstnavatelům ještě neprohrál. V soubojích s Třincem a Pardubicemi má bilanci 7:0. „S trenérem Krátoškou dáme něco do kasy. Přece jen jsme v Třinci působili, ale takových je nás víc,“ hlásil spokojený kouč po výhře 3:2.
Už neplatí, že třinecká ocel spolehlivě taví jednoho soupeře za druhým. Před reprezentační pauzou padli Oceláři s Hradcem Králové i Pardubicemi, po ní nestačili na Kladno, Kometu a nově také na Vítkovice.
„Musíme se s tím vyrovnat. Spolu vyhráváme, spolu prohráváme. Je potřeba začít dělat jednoduché věci, které nás předtím zdobily. A taky urvat nějaký škaredý zápas na 1:0 a od toho se odrazit. Věřím, že to bude už ten následující,“ přál si útočník Marko Daňo. „Naštvanost tam určitě není, ale každý si musíme vstoupit do svědomí a začít u sebe. Podíváme se na video a pobavíme se o tom.“
Nelichotivou sérii pěti porážek zapsali Oceláři naposledy v minulé sezoně, paradoxně také v listopadu. Tehdy krátce po sobě třikrát nebodovali vůbec a dvakrát padli v prodloužení. „Musíme si srovnat hlavu, protože hlava je sviňa. Je potřeba začít dělat základní věci jako bojovnost a obětavost. To, co nás zdobilo ve vítězných zápasech, nám přestalo fungovat. Musíme se rychle nakopnout,“ zavelel třinecký trenér Zdeněk Moták.
Přitom jeho tým začal v zaplněné Ostravar Aréně dobře, po necelých čtyřech minutách trestal Daňo první vyloučení. Poté ale domácí otáčeli, do vedení je poslali Kanaďané Joe Leahy s Chadem Yetmanem.
Další úder si Vítkovice nechaly na poslední třetinu, kdy Hrivíkovu parádní přihrávku využil Patrik Zdráhal. Oceláři sice zásluhou Mariana Adámka snížili, další gól ale ani přes drtivý tlak v závěru nepřidali.
Varaďovi se na bývalé týmy daří
„Tlačili jsme se za tím celou třetinu, v poslední dvacetiminutovce jsme hráli fakt dobře, ale bohužel asi to tak mělo být,“ pokrčil rameny Daňo. „Ač bych nechtěl snižovat výkon domácích, z naší strany snese parametry jen třetí třetina, kdy jsme si vytvořili tlak a šance, jenže ke kýženému vyrovnání jsme se bohužel nedostali,“ doplnil svého svěřence Moták.
Velkým problémem Třince je v posledních týdnech defenziva, která už ani zdaleka není tak skálopevná jako předtím. V minulých pěti duelech inkasovala dohromady dvacetkrát. „Musíme se vrátit k jednoduchým věcem a jít do toho ze zabezpečené obrany. Když se nakopneme, začnou nám padat góly,“ burcoval Daňo.
Naopak Vítkovičtí pod vedením Václava Varadi porazili Oceláře už potřetí. V závěru minulé sezony 4:1, zkraje té aktuální 5:4 po nájezdech. Devětačtyřicetiletý kouč proti týmům, na jejichž lavičce v minulosti stál, ještě neprohrál. Dvakrát slavil s Pardubicemi proti Třinci, stejně tak ve Vítkovicích po zápasech s Dynamem.
„Já jsem ty zápasy nevyhrál, vyhráli to kluci,“ zdůraznil Varaďa. „My trenéři jim pomáháme, ale hrají to oni. Samozřejmě vždycky mě čeká nějaká odměna do šatny, když se to zvládne. Moc tomu nefandím, ale musím se k tomu postavit čelem a jsem za to rád. Je moje přání, abychom vyhrávali zápasy proti týmům, kde jsem působil,“ pokračoval.
„Je to derby a nám se to bohužel třikrát nepodařilo. Ale nehledal bych v tom nic konkrétního. My ho známe, známe i jeho rukopis. Věřím tomu, že do dalšího zápasu se to otočí a sérii mu překazíme,“ doplnil Daňo.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|23
|12
|3
|1
|7
|70:56
|43
|2
Pardubice
|23
|12
|2
|2
|7
|73:52
|42
|3
Mountfield
|22
|11
|4
|0
|7
|64:45
|41
|4
Plzeň
|23
|11
|2
|3
|7
|59:47
|40
|5
Sparta
|25
|11
|3
|1
|10
|73:64
|40
|6
Brno
|22
|11
|1
|3
|7
|62:59
|38
|7
Vítkovice
|24
|10
|3
|2
|9
|66:64
|38
|8
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|24
|10
|1
|1
|12
|52:66
|33
|11
K. Vary
|23
|9
|1
|2
|11
|56:65
|31
|12
M. Boleslav
|23
|8
|2
|1
|12
|47:54
|29
|13
Kladno
|23
|7
|2
|4
|10
|57:69
|29
|14
Litvínov
|24
|3
|2
|1
|18
|39:81
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž