Zemřel Ricky Hatton (†46). Ikona britského boxu se v minulosti potýkala s depresemi

Ve věku 46 let zemřel slavný britský boxer Ricky Hatton
Ricky Hatton v roce 2007 v ringu proti Floydu Mayweatherovi
Ve věku 46 let zemřel slavný britský boxer Ricky Hatton, bývalý profesionální mistr světa ve dvou váhových kategoriích. Oznámila to World Boxing Association (WBA), jejíž mistrovský pás měl boxer s přezdívkou The Hitman také v držení.

Manchesterská policie v neděli potvrdila, že na adrese Hattonova bydliště bylo nalezeno tělo. „Úmrtí nevyšetřujeme jako podezřelé,“ uvedla.

Hatton během patnáctileté profesionální kariéry získal v lehké velterové váze tituly organizací WBA, IBO a IBF a ve velterové váze pás WBA. Naposledy stál v ringu v roce 2012, ale podle agentury Reuters měl ještě letos absolvovat comeback v Dubaji.

V profesionálním ringu měl bilanci 45 výher z 48 zápasů. Po skončení kariéry přiznal, že se několikrát pokoušel zabít a potýkal se s depresemi, alkoholem a drogami.

Hatton vyhrál svých prvních 43 duelů, než ho v Las Vegas v roce 2007 porazil technickým k.o. Floyd Mayweather. O dva roky později prohrál s další legendou velterové váhy Mannym Pacquiaem a v roce 2012 se při pokusu o comeback rozloučil porážkou doma v Manchesteru s Vjačeslavem Senčenkem.

