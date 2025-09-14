Zemřel Ricky Hatton (†46). Ikona britského boxu se v minulosti potýkala s depresemi
Ve věku 46 let zemřel slavný britský boxer Ricky Hatton, bývalý profesionální mistr světa ve dvou váhových kategoriích. Oznámila to World Boxing Association (WBA), jejíž mistrovský pás měl boxer s přezdívkou The Hitman také v držení.
Manchesterská policie v neděli potvrdila, že na adrese Hattonova bydliště bylo nalezeno tělo. „Úmrtí nevyšetřujeme jako podezřelé,“ uvedla.
Hatton během patnáctileté profesionální kariéry získal v lehké velterové váze tituly organizací WBA, IBO a IBF a ve velterové váze pás WBA. Naposledy stál v ringu v roce 2012, ale podle agentury Reuters měl ještě letos absolvovat comeback v Dubaji.
V profesionálním ringu měl bilanci 45 výher z 48 zápasů. Po skončení kariéry přiznal, že se několikrát pokoušel zabít a potýkal se s depresemi, alkoholem a drogami.
Hatton vyhrál svých prvních 43 duelů, než ho v Las Vegas v roce 2007 porazil technickým k.o. Floyd Mayweather. O dva roky později prohrál s další legendou velterové váhy Mannym Pacquiaem a v roce 2012 se při pokusu o comeback rozloučil porážkou doma v Manchesteru s Vjačeslavem Senčenkem.