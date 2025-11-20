Předplatné

Litvínov? Ve skanzenu unikl klinické smrti, ale... Na tradici nejde sázet donekonečna

Miroslav Horák
Blogy
KOMENTÁŘ MIROSLAVA HORÁKA | Litvínovský hokej, zdá se, je z nejhoršího venku. Skupina klubových ikon srocená kolem jejího náčelníka Jiřího Šlégra představila Orlenu plán, který udrží končícího většinového vlastníka v roli klíčového mecenáše. Úvahy o chemickém rozpuštění tradiční ligové organizace jdou do ústraní, vyhráno však není. Zdaleka ne.

V každém případě zpráva o vytažení topícího se přichází v potřebnou chvíli. Hráči aktuálního kádru potřebují pro svůj klid vědět, že se nedřou pro něco, co za pár měsíců stejně lehne popelem. A ano, samozřejmě jde do značné míry o bratrské duo útočníků Kašových, které Litvínov stůj co stůj potřebuje udržet. A na jejich tvářích postavit marketing vzkříšeného celku, byť barážová pozice je Vervě ze všech příček stále nejblíže a hrozbu sestupu z hlavy jen tak nevymetete.

Jiří Šlégr se do litvínovské kroniky zapíše patrně jako muž, jenž zachránil klub v nejsložitějších časech. Před pěti roky přitom odcházel zadním vchodem, když skončil v roli generálního ředitele a šéfa představenstva. Ať si fanoušci černožluté myslí, co chtějí, nastupující Pavel Hynek dal se svými lidmi klub zpátky do pucu. Do ekonomicky i sportovně stabilizovaného stavu, v němž trápil největší hokejové organizace. Že šlápl vedle? Jistě. Asi jako každý hokejový manažer. Ale některé útoky či ataky už nejsou moc vtipné.

Ačkoli Litvínov zřejmě unikne klinické smrti, v hluboké studně zůstává. Mezi další kroky musí patřit výstavba nové arény, bez ní se klub nepohne, bude přešlapovat. Stejně jako v Olomouci či Mladé Boleslavi. Doba si žádá růst, do staré stodoly nenalákáte nové velké partnery, kteří myslí hlavou. Na úctyhodnou tradici nejde sázet donekonečna a skanzeny už nefrčí. Hlinkův zimní stadion má snad jedinou výhodu. Jakmile venku začne sněžit, na tribuně se o tom záhy dozvíte. Jak je venku, tak je uvnitř.

Tohle musí Šlégr ve své další éře v mateřském prostředí vygumovat.

