Litvínov? Ve skanzenu unikl klinické smrti, ale... Na tradici nejde sázet donekonečna
KOMENTÁŘ MIROSLAVA HORÁKA | Litvínovský hokej, zdá se, je z nejhoršího venku. Skupina klubových ikon srocená kolem jejího náčelníka Jiřího Šlégra představila Orlenu plán, který udrží končícího většinového vlastníka v roli klíčového mecenáše. Úvahy o chemickém rozpuštění tradiční ligové organizace jdou do ústraní, vyhráno však není. Zdaleka ne.
V každém případě zpráva o vytažení topícího se přichází v potřebnou chvíli. Hráči aktuálního kádru potřebují pro svůj klid vědět, že se nedřou pro něco, co za pár měsíců stejně lehne popelem. A ano, samozřejmě jde do značné míry o bratrské duo útočníků Kašových, které Litvínov stůj co stůj potřebuje udržet. A na jejich tvářích postavit marketing vzkříšeného celku, byť barážová pozice je Vervě ze všech příček stále nejblíže a hrozbu sestupu z hlavy jen tak nevymetete.
Jiří Šlégr se do litvínovské kroniky zapíše patrně jako muž, jenž zachránil klub v nejsložitějších časech. Před pěti roky přitom odcházel zadním vchodem, když skončil v roli generálního ředitele a šéfa představenstva. Ať si fanoušci černožluté myslí, co chtějí, nastupující Pavel Hynek dal se svými lidmi klub zpátky do pucu. Do ekonomicky i sportovně stabilizovaného stavu, v němž trápil největší hokejové organizace. Že šlápl vedle? Jistě. Asi jako každý hokejový manažer. Ale některé útoky či ataky už nejsou moc vtipné.
Ačkoli Litvínov zřejmě unikne klinické smrti, v hluboké studně zůstává. Mezi další kroky musí patřit výstavba nové arény, bez ní se klub nepohne, bude přešlapovat. Stejně jako v Olomouci či Mladé Boleslavi. Doba si žádá růst, do staré stodoly nenalákáte nové velké partnery, kteří myslí hlavou. Na úctyhodnou tradici nejde sázet donekonečna a skanzeny už nefrčí. Hlinkův zimní stadion má snad jedinou výhodu. Jakmile venku začne sněžit, na tribuně se o tom záhy dozvíte. Jak je venku, tak je uvnitř.
Tohle musí Šlégr ve své další éře v mateřském prostředí vygumovat.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|23
|12
|3
|1
|7
|70:56
|43
|2
Pardubice
|23
|12
|2
|2
|7
|73:52
|42
|3
Mountfield
|22
|11
|4
|0
|7
|64:45
|41
|4
Plzeň
|23
|11
|2
|3
|7
|59:47
|40
|5
Sparta
|25
|11
|3
|1
|10
|73:64
|40
|6
Brno
|22
|11
|1
|3
|7
|62:59
|38
|7
Vítkovice
|24
|10
|3
|2
|9
|66:64
|38
|8
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|24
|10
|1
|1
|12
|52:66
|33
|11
K. Vary
|23
|9
|1
|2
|11
|56:65
|31
|12
M. Boleslav
|23
|8
|2
|1
|12
|47:54
|29
|13
Kladno
|23
|7
|2
|4
|10
|57:69
|29
|14
Litvínov
|24
|3
|2
|1
|18
|39:81
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž