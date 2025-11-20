Subban si při debutu získal fanoušky: Chutná mi Kladno, vepřo, zelo! pobavil
Zkraje třetí třetiny se nad ním zatřepotal puk z hole Ondřeje Beránka a skončil v síti. Malcom Subban při premiéře za Pardubice jinak pochytal všechny střely Energie a po drtivém startu Dynama slavil výhru 4:1. „Měl jsem tam trochu těžký úsek, ale jsem šťastný, že jsme získali tři body,“ zářil kanadský sympaťák po vítězném debutu, v němž předvedl jednadvacet zákroků a dočkal se hlasité podpory z tribun.
Zažil relativně pohodlný start nového angažmá. Malcolm Subban se poprvé postavil do branky Pardubic a ve chvíli, kdy měl první práci, už Dynamo vedlo 2:0. Energie na východě Čech vůbec nezachytila začátek utkání a nového muže v extralize poprvé prověřila až v šesté minutě. „Pro mě to bylo skvělé. Na začátku zápasu jsem byl opravdu nervózní, takže jsem šťastný, že si kluci vedli úžasně, dostali nás do třígólového vedení a hodně času drželi hru u nich v pásmu. Pomohlo mi to dostat se do zápasu,“ pochvaloval si sám jednatřicetiletý Kanaďan.
Před novináře po zápase předstoupil s širokým úsměvem na rtech. Z jeho tváře zářila neuvěřitelně pozitivní nálada. „Cítím se skvěle. Vždycky je skvělé vyhrát a jsem šťastný, že jsme můj první zápas vyhráli,“ popisoval Subban.
Jeho spoluhráči se za necelých 13 minut dostali do třígólového trháku, jenže na skvělý začátek nenavázali a postupně pouštěli Karlovy Vary víc a víc do hry. Trenéři obou mužstev se po utkání shodli, že klíčový byl závěr druhé třetiny, kdy se Pardubice bránily sedm minut ve čtyřech. Libor Hájek před bránou krosčekoval Adama Lukošika a posléze do ležícího soka ještě kopl, za což vyfasoval dlouhý flastr.
Dynamo krizový okamžik přestálo. Bránící hráči ukázali obětavost, a když bylo nutno, zasáhl Subban. „Kluci odvedli dobrou práci, drželi je mimo naše pásmo a předvedli několik dobrých bloků a důležitých vyhození. Další střely šly se štěstím vedle. Super,“ usmíval se.
Pokaždé když vytáhl důležitý zákrok, z tribun se začal ozývat pokřik „SoobyDoo“. Někdejší gólman NHL přijal novou přezdívku rychle za svou. „Slyšel jsem to od fanoušků poprvé. Je to úžasné. Mám Scooby Doo na masce, je skvělé, že to skandují. Miluju to,“ vyprávěl se smíchem.
Vedle fanoušků se dočkal chvály i od kouče Filipa Pešána. „Dobře komunikoval s obránci, pomáhal s rozehrávkou, kotouče z něj nevypadávali a byl sebevědomý. Byl pozitivní, podporoval. Velmi dobrý první zápas,“ hodnotil hlavní trenér výkon Subbana.
Ten si život v Česku po příchodu do Dynama užívá plnými doušky. „Opravdu mi chutná místní jídlo, lidi ve městě jsou moc příjemní. Zatím je to skvělý zážitek,“ vyprávěl a promluvil i o svých oblíbených pochutinách. „Doufám, že to neřeknu špatně. Kladno, vepřo, zelo a guláš. To jsou opravdu dobrá jídla,“ pobavil nový pardubický oblíbenec lehkým zkomolením tradičního jídla.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|23
|12
|3
|1
|7
|70:56
|43
|2
Pardubice
|23
|12
|2
|2
|7
|73:52
|42
|3
Mountfield
|22
|11
|4
|0
|7
|64:45
|41
|4
Plzeň
|23
|11
|2
|3
|7
|59:47
|40
|5
Sparta
|25
|11
|3
|1
|10
|73:64
|40
|6
Brno
|22
|11
|1
|3
|7
|62:59
|38
|7
Vítkovice
|24
|10
|3
|2
|9
|66:64
|38
|8
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|24
|10
|1
|1
|12
|52:66
|33
|11
K. Vary
|23
|9
|1
|2
|11
|56:65
|31
|12
M. Boleslav
|23
|8
|2
|1
|12
|47:54
|29
|13
Kladno
|23
|7
|2
|4
|10
|57:69
|29
|14
Litvínov
|24
|3
|2
|1
|18
|39:81
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž