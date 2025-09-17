Život bronzového výškaře z MS Štefely: Jitrnice, maxiryby a erotika se Sárou

Štefela je zasnoubený s krásnou kladivářkou Sárou.
Loni vytáhl z rybníka pořádného macka: kapra o váze 16 a půl kilogramu. Teď má v ruce jiný podařený úlovek. Na první pohled menší, jen pár set gramů vážící. Ovšem blyští se bronzem! Jan Štefela (24) se stal prvním českým výškařem s medailí z MS.

Štefela tím konečně potvrdil pověst velkého talentu. Jako mládežník ovládl mistrovství Evropy, jenže mezi seniory končíval vždy pod špičkou. Až spolupráce se slavným trenérem Jaroslavem Bábou (41) – který pro změnu vybojoval jedinou českou placku z olympiády – ho nakopla.

Dřív jsem jedl, co jsem chtěl. Jsem ze Zátoru, táta má statek, tak to jelo: jitrničky, klobásy, tlačenka… Pak taky smažené, fast foody, alkohol,“ přiznal pro MF Dnes Štefela. „Teď je ale ještě důslednější než já!“ chválí ho Bába. A odříkání nese výsledky!

Jedno na úspěch

Vášnivý rybář letos zažívá životní sezonu. Na halovém ME urval bronz výkonem 229 cm. Nyní v Tokiu se trápil na o centimetr nižší laťce, v soutěži se zachránil až posledním skokem. Když pak ale senzačně přeletěl i 231 »čísel«, nevěřícně si položil ruce na oči, než propukl v hurónský řev: „Mám bronz!“

Potom sundal boty, zabalil se do české vlajky a celý dojatý koukal, co se mu houpe na krku. Tuhle placku z něj dlouho nesundá. A možná až si po sezoně zase půjde s prutem sednout na břeh Slezské Harty, cinkne mu medaile o jedno orosené. Navzdory přísné životosprávě si totiž takový úspěch nějaké to pivečko jistě vyžádá!

Jan Štefela

  • narozen 20. dubna 2001 v Krnově
  • klub Škoda Plzeň
  • největší úspěchy: MS 2025 (Tokio) – bronz, HME 2025 (Apeldoorn) – stříbro, ME do 23 let 2021 (Tallinn) – zlato

 

Honzova snoubenka: Slzy na dálku

Dali se dohromady ještě jako středoškoláci. Láska jim ale i po více než šesti letech dál kvete. Loni se dokonce zasnoubili! Jan Štefela s atletickou partnerkou Sárou Plucnarovou (22, házela kladivem) se nebojí na sociální sítě přidávat odvážné fotky.

Kromě sportu je spojuje také turistika a vztah rádi utužují u rybníka, muškaření je totiž i Sářina libůstka. Honzovi včera posílala sílu na dálku do Tokia a po jeho úžasném výkonu přiznala na Instagramu, že plakala dojetím!

Peklo v hlavě

Úsměv měl snad delší než výška, kterou pokořil! Jan Štefela přišel na rozhovory pochopitelně ve výborném rozmaru. „Že na medaili stačilo 231 centimetrů? Dějiny se neptají! Konkurence byla slabá a já toho jen využil,“ zubil se český borec pro ČT sport.

Vysněnou medaili přitom mohl posledním skokem povýšit na ještě cennější, i proto si po něm dal hlavu do dlaní. „Pralo se ve mně naštvání, že jsem neskočil 234 cm, ale zároveň hrozná radost, že jsem získal bronz. Dělalo mi to v hlavě strašné peklo,“ přiznal v Radiožurnálu a jedním dechem nadšeně dodal: „Ale jsem rád, že to cinklo zrovna mně, vůbec to nechápu!“

Bronz mu na prize money vynese 452 tisíc korun.

 

