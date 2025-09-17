Vadlejch předvedl svůj sezonní výkon a je ve finále na MS: Tam se třeba roztrhnu
Oštěpař Jakub Vadlejch si splnil první cíl pro toto mistrovství světa v Tokiu. V sezoně toho kvůli zdravotním potížím moc neodházel, na šampionát odjížděl se sezonním maximem jen 82,33 metru, což bylo výrazně pod kvalifikačním limitem. Na stadionu, kde získal olympijské stříbro, se mu ale znovu dařilo a výkon 84,11 metru, což je jeho nové letošní maximum, mu stačil k postupu do finálové dvanáctky. Kvalifikaci ovládl Němec Anderson Peters. Druhý Čech Martin Konečný nepostoupil.
Tato sezona je pro něj v lecčems nová. Už jen tím, že v ní místo Jana Železného, který je v Tokiu s Níradžem Čoprou, trénuje u Miroslava Guzdeka. A hlavně toho v ní kvůli potížím s kolenem moc neodzávodil. Z Banské Bystrice měl svůj nejlepší sezonní hod 82,33 metru.
Pozitivně se na to díval v tom ohledu, že šel do MS s odpočatým tělem. A také už má řadu zkušeností, a tak věděl, že tady je důležité hlavně udržet na uzdě myšlenky. Navíc v samotné kvalifikaci se cítil velmi dobře.
„Řekl bych dokonce fantasticky. Takhle jsem se v kvalifikaci dlouho necítil. Je to možná tou sezonou, kdy to nebylo zdaleka ideální, asi to bylo nejméně ideální, jak mohlo být. Možná jsem do toho dal víc z mentální stránky, protože kvalifikace je vždycky hlavně o hlavě, a kdo říká opak, tak podle mě kecá. Je to hodně složité, je nás 36, všichni do finále chtějí, 25 na to má a je to jen pro 12 lidí,“ vyznal se Vadlejch v rozhovoru pro Českou televizi ve chvíli, kdy už měl své hody za sebou. Nakonec byly v jeho podání jen dva.
Limit pro postup do finále byl 84,50 metru. Čopra jej přehodil hned prvním pokusem (84,85) a ze stadionu tak brzy odešel. Julian Weber prvním pokusem hodil 82,29, Keshorn Walcott 83,93.
Vadlejch poslal oštěp na poprvé na 80,46 cm, s pokusem ale nemohl být po technické stránce úplně spokojený.
Druhý pokus už ale vypadal lépe jak v případě Webera (87,21 m), tak hlavně Vadlejcha, který se už výrazně přiblížil ke kvalifikačnímu limitu. Jeho druhý pokus měřil 84,11 m. Zlepšil se také Litevec Edis Matusevičius, a to na hod dlouhý 82,78, zato Walcottovi se hod nepovedl a naměřil o šest metrů méně než v prvním pokusu.
Vadlejch si po dvou pokusech sbalil věci a spoléhal na to, že 39 centimetrů od limitu bude na postup do finálové dvanáctky stačit. Z jeho skupiny se totiž nakonec přímo kvalifikovali pouze tři oštěpaři, jemu patřilo čtvrté místo.
„Chtěl jsem hodit season best, což se povedlo druhým hodem. 84,11 doufám, že bude stačit na finále. Už jsem starší ročník, třetí vynechám. Věřím, že deset kluků mě nepřehodí. Jestli jo, tak čest jim,“ pronesl majitel jednoho stříbra a dvou bronzů ze světových šampionátů.
Jeho odhad se nakonec naplnil a dlouhodobá česká oštěpařská jednička může ve čtvrtek bojovat o medaile z MS. Vadlejch slíbil, že pro to udělá maximum. „Klidně se pro to ve finále roztrhnu.“
Ze skupiny B, ve které házel také druhý Čech Martin Konečný, splnili limit přímo Anderson Peters (89,53 m), Julius Yego (85,96), Aršad Nadím (85,28) a Curtis Thompson (84,72).
Mistrovství světa v atletice v Tokiu:
Finále:
Muži:
1500 m: 1. Nader (Portug.) 3:34,10, 2. Wightman (Brit.) 3:34,12, 3. R. Cheruiyot 3:34,25, 4. T. Cheruyiot (oba Keňa) 3:34,50, 5. Laros (Niz.) 3:34,52, 6. Farken (Něm.) 3:35,15.
Dálka: 1. Furlani (It.) 839, 2. Gayle (Jam.) 834, 3. Š' Jü-chao (Čína) 833, 4. Ehammer (Švýc.) 830, 5. Sarabojukov (Bul.) 819, 6. Čang Ming-kchun (Čína) 818.
Ženy:
3000 m př.: 1. Cherotichová (Keňa) 8:51,59, 2. Yaviová (Bahr.) 8:56,46, 3. Almayewová (Et.) 8:58,86, 4. Búzajaníová (Tun.) 9:01,46, 5. Lemngoleová (Keňa) 9:02,39, 6, Jerutová (Kaz.) 9:06,34.
Tyč: 1. Moonová 490, 2. Morrisová (obě USA) 485, 3. Šutejová (Slovin.) 480, 4. Amálie Švábíková (ČR) 475, 5. Moserová (Švýc.), 6. H. Mollová a A. Mollová (obě USA) všechny 465.
Kvalifikace:
Muži:
200 m: 1. Levell (Jam.) 19,84, ...43. Němejc (ČR) 20,83 - nepostoupil do semifinále.
400 m př.: 1. Nathaniel (Nig.) 47,47.
Trojskok: 1. Triki (Alž.) 17,26.
Oštěp: 1. Peters (Gren.) 89,53, ...8. Vadlejch 84,11 - postoupil do finále, 37. Konečný (oba ČR) 73,38 - nepostoupil do finále.
Ženy:
200 m: 1. Battleová (USA) 22,07.
400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 52,31.