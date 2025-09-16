Předplatné

Česká senzace v Tokiu. Výškař Štefela vybojoval bronz z mistrovství světa

Romana Barboříková
Na výšce 228 centimetrů už to měl nahnuté. První pokus špatný, i při druhém laťka ze stojanů spadla. Na třetí se ale Jan Štefela soustředil a i s touto výškou se popral. Na 231 centimetrech jen on a Korejec Woo zvládli druhé pokusy. Rozhodovala pak výška 234, na níž se dostali čtyři atleti. Korejec a Novozélanďan nakonec skočili tuto výšku na třetí pokus, zatímco Ukrajinec ne, což pro Štefelu znamenalo třetí místo i při nezdařeném třetím pokusu. Zlato nakonec slaví Hamish Kerr z Nového Zélandu. 

