Hrůzná smrt krasobruslařské hvězdičky (†15): Srazil ji kamion!
Minulý čtvrtek zabil náklaďák v Salcburku nadějnou Italku Julii Marii Gaiserovou (†23), když jela na kole. Teď krasobruslařský svět oněměl znovu.
V pondělí totiž přišla tragicky o život i její supertalentovaná kolegyně Matilda Ferrariová (†15). Dívku srazil kamion, když přecházela ulici cestou do školy. Podle webu Kleine Zeitung mladá Italka v doprovodu svých dvou kamarádek přecházela přes rušnou cestu po přechodu pro chodce.
Svědci vypověděli, že děvčata šla na červenou. Matildu pak srazil kamion s míchačkou na beton a několik metrů ji táhl. Přivolaným záchranářům se už mladičkou sportovkyni nepovedlo zachránit. Okolnosti nehody vyšetřují policisté, ale existuje podezření, že Matilda s kamarádkami přebíhala přes cestu kvůli tomu, aby nezmeškaly autobus.
„Giustino ztratilo hvězdu,“ plakal starosta města Manuel Cosi. „Byla jsi milá, usměvavá a odhodlaná holčička, která byla příkladem zejména pro svoji malou sestřičku Gretu, která tě vždycky obdivovala,“ vyznal se na rozloučenou v prohlášení klub z Pinzola, za nějž závodila.