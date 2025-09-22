Lyžařka Zuzulová se znovu vdala: Detaily o svatbě! A co další dítě?
Bývalá slovenská lyžařka Veronika Zuzulová (41) je znovu vdaná. Během prvního zářijového víkendu si vzala za muže svého dlouholetého partnera Gasparda Valletta (39) a slovenskému webu Sportovy.cas.sk prozradila, jestli si dokáže představit stát se znova maminkou.
Svatba bývalé slovenské reprezentantky se konala na neobyčejném místě. Spolu s Gaspardem je totiž pojí láska k horám, a tak se rozhodli zpečetit svou lásku manželským slibem přímo pod nejvyšší alpskou horou Mont Blanc.
„Plánovali jsme to tak, že budeme mít svatbu v horách ve volné přírodě a termín jsme měli dopředu stanovený. Všechno vyšlo podle našich představ, především jsme měli štěstí na počasí, takže jsme s manželem spokojení,“ tetelila se nevěsta v rozhovoru pro Čas.sk. „Můžu říct, že to bylo až nad naše očekávání,“ těšilo Veroniku, která měla na veselce cirka 65 lidí, přičemž děti se nepočítaly.
„Nechtěli jsme extra velkou svadbu. Řekli jsme si, že si chceme s hosty i popovídat,“ vysvětlila Zuzulová, která je maminkou dvou dětí. Z předchozího vztahu s Romainem Velezem má syna Julesa, s aktuálním manželem pak mají společného Aksela. Gaspard má pak dva syny ještě s předešlou partnerkou. Slovenský web tedy zajímalo, jestli je v takovém počtu rodina kompletní, nebo je v plánu ještě druhý společný potomek.
„Už určitě ne. Kdybychom byli mladší, tak ano. Ale v mém věku už nechci nic riskovat,“ přiznala Slovenka. „Máme čtyři děti a to nám stačí. Manžel má z prvního vztahu dvě dětičky, já syna Julesa a Aksela máme společného. Jsme spolu šťastní. Všechny děti jsou zdravé a to je nejdůležitější,“ popsala lyžařka, která po svatbě užívá jméno Veronika Vallette Zuzulová.