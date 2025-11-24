Předplatné

Jak na Bilbao: atakovat pomalý střed i slabiny reprezentantů. Proč se bude hodit Kušej?

Video placeholder
Analýza Bilbaa: „nešpanělský“ tým a největší šance na tři body. Je čas vypustit Kušeje? • Zdroj: isportTV
Střední záložníci Bilbaa (červeně vyznačení) se nechávají příliš strhnout presinkem a nechávají za sebou obří mezeru. Stačí překopnout míč na hráče v meziprostoru a soupeř jde do protiútoku.
Bilbau nesedí hrát proti systému se třemi stopery. Pravý křídelník totiž musí pokrývat levého stopera a otevírá prostor za sebou.
Hráči Bilbaa v akci proti Barceloně
Hráči Bilbaa v akci proti Barceloně
Hráči Bilbaa v akci proti Barceloně
Hráči Bilbaa v akci proti Barceloně
Hráči Bilbaa v akci proti Barceloně
Bartoloměj Černík
Liga mistrů
Dočká se Jindřich Trpišovský svých prvních tří bodů v Lize mistrů? I podle experta Sportu Petra Rumana má k tomu ideální příležitost. Styl Athleticu Bilbao totiž v mnohém „sešívaným“ nahrává. „Cesta vede skrze pomalý střed hřiště. Překvapilo mě také, kolik ztrát dělají,“ říká Ruman ve své tradiční analýze týmu. Tým kouče Ernesta Valverdeho se vymyká tomu, co si představíme při spojení „španělský tým.“ Mistry balonu a tiki taka nečekejte.

O herním stylu

„Bojovnost a týmová soudržnost jsou hodnoty, které plynou z unikátní filozofie celého klubu. Fakt, že mohou hrát pouze fotbalisté s baskickými kořeny, se propisuje i do dění na hřišti. I proto lze Bilbao označit za značně nešpanělské mužtvo. Žádné velké hrátky s balonem, ale přímočarost, střední blok a v určitých sekvencích velice silný presink.“

Hra proti míči

„Pro utkání na Slavii bude tím nejdůležitějším aspektem, Baskové totiž při venkovních zápasech mění tvář a zatáhnou se. Valverdeho defenzivní 4-4-2 je nesmírně kompaktní a symetrický systém, přesouvá se podél celého hřiště a při jasně daných signálech přechází do agresivního presinku. Ten není radno podceňovat, Bilbao má v La Lize i v Lize mistrů zdaleka nejvíc zisků na třetině soupeře. Defenzivní záložníci často vystupují až daleko ze své zóny, čímž nechávají volno před stopery. Ti celkem nezvykle nevystupují s útočníkem, ale konzervativně raději kryjí prostor za sebou a krajním bekem, aby jim nikdo nezaběhl za záda.“

Střední záložníci Bilbaa (červeně vyznačení) se nechávají příliš strhnout presinkem a nechávají za sebou obří mezeru. Stačí překopnout míč na hráče v meziprostoru a soupeř jde do protiútoku.Střední záložníci Bilbaa (červeně vyznačení) se nechávají příliš strhnout presinkem a nechávají za sebou obří mezeru. Stačí překopnout míč na hráče v meziprostoru a soupeř jde do protiútoku. • iSport

Hra s míčem

„Co se ofenzivní fáze týče, Slavia naráží na dosud svého nejpragmatičtějšího soupeře. Tým hledá tu nejkratší cestu dopředu, především po zisku balonu, co se vykulí ze souboje. Baskové mají pátý nejrychlejší přechod do útoku v celé Lize mistrů (1,9 metrů za sekundu) a cílem je dostat balon na Nica Williamse, nejlépe do souboje jeden na jednoho. Příliš šablon útoků hráči nemají, v případě vysokého presinku soupeře balon pragmaticky nakopávají, nebo se ho snaží ‚chipovat' do stran. Pod silným presinkem by měli mít problém.“

Přednosti

„Defenzivní disciplína je opravdu silná, i v soubojovosti a duelech o druhé míče mohou být opravdu náročným soupeřem. Velký faktor X je křídelník Williams, který prakticky sám dokáže rozhodovat zápasy. Herní styl Bilbaa je pro něj jako dělaný.“

Slabiny

