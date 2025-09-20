Brankářský fantom Slavie Staněk: Svatba i s dvojčaty

Brankář Slavie Jindřich Staněk během 313. derby
Reprezentanti při tréninku přd kvalifikací na MS
Brankář Jindřich Staněk podepsal se Slavií novou smlouvu do roku 2029
Brankáři musí rozehrát rychleji
Jindřich Staněk a David Douděra se radují z branky Vasila Kušeje
Slávističtí fotbalisté slaví poté, co Jindřich Staněk v nastavení chytil penaltu a zachránil výhru 1:0
Slávistický brankář Jindřich Staněk se natahuje po míči
Brankář Slavie Jindřich Staněk během utkání
Mackovu penaltu Staněk vychytal, musela se ale opakovat
Po Staňkově faulu na Prebsla kopala Mladá Boleslav pokutový kop
Matyáš Vojta proměnil opakovanou penaltu
Základní jedenáctka české reprezentace pro utkání v Černé Hoře
Poznáte reprezentanta?
Jindřich Staněk chytil penaltu proti Bodö
Jindřich Staněk se oženil s Anetou.

Zachytal si Ligu mistrů a pak do toho praštil! Slávistický gólman Jindřich Staněk (29) si vzal svou dlouholetou lásku Anetu.

Staněk chycenou penaltou pomohl sešívaným v prvním mači nejprestižnější klubové soutěže k bodu s norským týmem Bodö/Glimt (2:2). Pak si odskočil na radnici Prahy 12, kde slíbil věrnost své partnerce. Obřad to byl roztomilý, vždyť novomanželé drželi v náruči i dvojčata Rosálii a Theu, která se narodila letos v lednu.

„Teď hraju hlavně pro svou rodinu, dcery. Díky nim se všechno změnilo, jsou mým motorem. Cíle zůstávají nejvyšší, chci double a úspěch v Lize mistrů,“  vyhlásil před sezonou Staněk, který teď zabodoval mimo trávník.

Témata:  Jindřich StaněkDvojčataFK Bodø/GlimtPraha 12

