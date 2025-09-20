Brankářský fantom Slavie Staněk: Svatba i s dvojčaty
Zachytal si Ligu mistrů a pak do toho praštil! Slávistický gólman Jindřich Staněk (29) si vzal svou dlouholetou lásku Anetu.
Staněk chycenou penaltou pomohl sešívaným v prvním mači nejprestižnější klubové soutěže k bodu s norským týmem Bodö/Glimt (2:2). Pak si odskočil na radnici Prahy 12, kde slíbil věrnost své partnerce. Obřad to byl roztomilý, vždyť novomanželé drželi v náruči i dvojčata Rosálii a Theu, která se narodila letos v lednu.
„Teď hraju hlavně pro svou rodinu, dcery. Díky nim se všechno změnilo, jsou mým motorem. Cíle zůstávají nejvyšší, chci double a úspěch v Lize mistrů,“ vyhlásil před sezonou Staněk, který teď zabodoval mimo trávník.