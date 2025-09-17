Rojení celebrit v Edenu: Hrrr na »polárníky«

Autor: nem
Celebrity na Slavii
David Prachař zamířil na Slavii
Jiří Paroubek se netvářil nadšeně při příchodu
Pavel Kuka přicházel v dobrém rozmaru
David Trunda prošel bez velké pzoornosti
Jan Pirk se vyzdobil motýlkem
Leoše Mareše lovily fanynky
David Prachař na tribuně vytáhl šálu
David Trunda v čele lóže. Až o několik míst vpravo seděl majitel Slavie Pavel Tykač s Jaroslavem Tvrdíkem
Nechyběl ani Pavel Nedvěd
Nastupující Slávisté před prvním zápasem Ligy mistrů
Slavia na úvod tlačila
Byl to tuhý boj
Slavia šla v prvním poločase do vedení
Jindřich Staněk chytil na začátku druhého poločasu penaltu
Bodö si postupně vypracovalo příležitosti
Slávisté sváděli mnoho osobních soubojů
Zklamaní Slávisté
Ale nakonec inkasovali i druhý gól
Slavia ztratila slibné vedení 2:0 a s Bodö jen remizovala
Slavia ztratila slibné vedení 2:0 a s Bodö jen remizovala

Sice prošvihli 4971. díl seriálu Ulice, ale tohle si nemohli nechat ujít. Slavní příznivci sešívaných vyrazili na mač s »polárníky« z Bodö/Glimt.

Celebrity se rojily v Edenu. Se stylově červenobílým motýlkem kráčel do VIPky kardiochirurg Jan Pirk. Skalní slávista, konferenciér a zpěvák, Leoš Mareš se fotil s fanynkami.

Bez jejich obletování se museli obejít asociační předseda David Trunda, expremiér Jiří Paroubek, slavný střelec Pavel Kuka i herec David Prachař. A kovaná slávistka bývalá tenistka Petra Kvitová se pochlubila svou účastí v Edenu na svém profilu.

