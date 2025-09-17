Rojení celebrit v Edenu: Hrrr na »polárníky«
Sice prošvihli 4971. díl seriálu Ulice, ale tohle si nemohli nechat ujít. Slavní příznivci sešívaných vyrazili na mač s »polárníky« z Bodö/Glimt.
Celebrity se rojily v Edenu. Se stylově červenobílým motýlkem kráčel do VIPky kardiochirurg Jan Pirk. Skalní slávista, konferenciér a zpěvák, Leoš Mareš se fotil s fanynkami.
Bez jejich obletování se museli obejít asociační předseda David Trunda, expremiér Jiří Paroubek, slavný střelec Pavel Kuka i herec David Prachař. A kovaná slávistka bývalá tenistka Petra Kvitová se pochlubila svou účastí v Edenu na svém profilu.
