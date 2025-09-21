Předplatné

SESTŘIHY: Střídání pražských „S“ v čele. Baník znovu ztratil v závěru, Jablonec válí

Chance Liga
Do čela tabulky se po 9. kole fotbalové Chance Ligy vrátila Sparta, která zvládla šlágr kola proti Plzni a zvítězila 2:1. Slavia v Liberci ztratila dva body po remíze 1:1. Baník na hřišti Mladé Boleslavi ztratil vedení, které držel od úvodu utkání, a remizoval 1:1. Jablonec vyhrál v Karviné 2:1, v malém pražském derby se Bohemians radovali na hřišti Dukly po výhře 2:0. SESTŘIHY všech utkání sledujte na webu iSport.

Mladá Boleslav - Baník 1:1

Další zaváhání ostravských fotbalistů, další ztráta bodů v závěru utkání. Duel na hřišti Mladé Boleslavi otevřel už ve druhé minutě mladík Jakub Pira. Svěřenci Pavla Hapala od té chvíle nervózně drželi hubené vítězství a nepodařilo se jim náskok navýšit. Místo toho se v 87. minutě po ruce bránícího hráče dostali Středočeši k možnosti srovnat z pokutového kopu. Tu využil Michal Ševčík a Baník tak zůstává s 6 body na 13. místě ligové tabulky. 

SESTŘIH: Mladá Boleslav – Baník 1:1. Za hosty se prosadil mladík Pira, Ševčík vyrovnal z penalty • isportTV

Liberec - Slavia 1:1

Obhájce titulu z Edenu sice udržel neporazitelnost v sezoně, přišel však o vedení v tabulce. Z druhého místa ztrácí bod na městského rivala Spartu. Slovan poslal ve 14. minutě do vedení Petr Hodouš, tři minuty před koncem srovnal Vasil Kušej.

SESTŘIH: Liberec – Slavia 1:1. O remíze rozhodl v závěru Kušej, úřadující mistr je druhý • isportTV

Dukla - Bohemians 0:2

„Klokanům“ se v malém pražském derby podařilo přehrát svého soupeře a z Julisky vezou tři body. Skóre ve 26. minutě otevřel Aleš Čermák. Svěřencům trenéra Davida Holoubka se nepovedlo odpovědět ani po změně stran, místo toho za Bohemians v 68. minutě pojistil vítězství Vladimír Zeman. Dukla po vyloučení Mariose Pourzitidise dohrávala konec utkání v deseti.

SESTŘIH: Dukla – Bohemians 0:2. Tři body pro Klokany zařídil Čermák, domácí dohrávali v deseti • isportTV

Sparta - Plzeň 2:1

Sparta ve šlágru porazila doma po obratu Plzeň 2:1. Všechny góly padly až po změně stran. Viktoria vedla na vyprodané Letné po brance Matěje Vydry, za domácí krátce nato srovnal John Mercado. V 76. minutě dostal plzeňský Vydra červenou kartu a z nařízené penalty rozhodl Veljko Birmančevič.

SESTŘIH: Sparta - Plzeň 2:1. Letenští otočili šlágr, Birmančevič rozhodl z penalty • iSport.tv

Karviná - Jablonec 1:2

Jablonec zvítězil v Karviné 2:1, udržel neporazitelnost v sezoně a přinejmenším do večerního zápasu Sparty s Plzní poskočil do čela tabulky. Cestu ke čtvrté výhře v soutěži po sobě otevřel Severočechům už v páté minutě Martin Cedidla a střídající Antonín Růsek přidal druhý gól. Dávid Krčík z penalty pět minut před koncem už jen snížil. Slezané počtvrté z posledních pěti kol nebodovali a v neúplné tabulce jsou sedmí.

SESTŘIH: Karviná - Jablonec 1:2. Čtvrtá výhra v řadě, Severočeši se drží mezi elitou • iSport.tv

Pardubice - Slovácko 1:1

Pardubice remizovaly doma se Slováckem 1:1 a ani na osmý pokus neukončily čekání na premiérové vítězství. Hosty poslal do vedení ve 42. minutě Alan Marinelli, v 56. minutě srovnal střídající Abdullahi Tanko. Východočeši zůstali v neúplné tabulce poslední se třemi body, mají ale k dobru dohrávku s Baníkem.

SESTŘIH: Pardubice - Slovácko 1:1. Východočeši ani na osmý pokus nevyhráli • iSport.tv

Olomouc - Teplice 0:0

Olomouc nepotvrdila roli favorita a remizovala s Teplicemi bez branek. Ve vzájemných soubojích v nejvyšší soutěži po čtyřech zápasech nezvítězil domácí tým. Sigma dvakrát trefila brankovou konstrukci, hosty několikrát vychytal gólman Jan Koutný. Hanáci udrželi domácí neporazitelnost v sezoně, Tepličtí posedmé za sebou nezvítězili, v posledních dvou duelech nicméně remizovali.

SESTŘIH: Olomouc - Teplice 0:0. Sigma trefovala břevna, na druhé straně pálil Kozák • iSport.tv

Zlín - Hradec Králové 1:2

Hradec Králové vyhrál ve Zlíně 2:1 a připravil mu první domácí porážku v sezoně. Hosty poslal do vedení v sedmé minutě Tom Slončík, druhý gól přidal ve 28. minutě František Čech. Ještě do přestávky snížil Michal Cupák. Hradec poprvé v ligové sezoně zvítězil venku a v posledních čtyřech kolech získal 10 bodů. Zlínský nováček v lize potřetí za sebou nevyhrál.

SESTŘIH: Zlín - Hradec Králové 1:2. Hosté se zvedají, trefil se i Slončík • iSport.tv

Základní část - 2025/2026

LIVE
12Detail
LIVE
00Detail
LIVE
12Detail
LIVE
11Detail
LIVE
21Detail
LIVE
02Detail
LIVE
11Detail
LIVE
11Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta971119:1022
2Slavia963019:721
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Bohemians84137:813
8Karviná940514:1312
9Liberec933312:1112
10Hr. Králové933312:1312
11Ml. Boleslav822415:228
12Dukla91447:127
13Ostrava81346:96
14Slovácko91355:116
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

