Sestavy na šlágr: Sparta možná s Kadeřábkem, u Plzně otazníky se Souarém
Pokud v sobotu zvládne Plzeň podruhé za sebou ligový šlágr na Letné za tři body (v březnu zvítězila 4:2), v tabulce se Spartě přiblíží na rozdíl jediného bodu. Miroslav Koubek potřebuje se svými kolegy správně poskládat sestavu, stejně jako jeho soupeř na lavičce Brian Priske, který musí zareagovat na prohru v Hradci Králové. Jaké možnosti oba trenéři mají?
Spartu srážely v posledních týdnech absence kvůli zdravotním problémům, před týdnem jí scházela na východě Čech hned sedmička hráčů. Mezi nimi se objevily také opory jako kapitán Lukáš Haraslín nebo krajní záložníci Pavel Kadeřábek s Matějem Rynešem.
S tím souvisejí nejistoty v základní sestavě. „Doufám, že se někteří z marodů brzy vrátí,“ pronesl kouč Brian Priske na poslední tiskové konferenci. Kadeřábek se zapojil do tréninku už minulý týden, přesto jeho start proti Plzni byl uprostřed týdne v ohrožení. Od konce srpna vynechal kvůli svalovému zranění dohromady už tři soutěžní zápasy.
Pokud bude připravený (a to je pravděpodobné), dá se očekávat jeho nasazení od úvodní minuty. V opačném případě obsadí pozici pravého wingbeka Ángelo Preciado. Na druhé straně zálohy hrál v minulých utkáních John Mercado, další ekvádorský reprezentant. Při jeho defenzivních mezerách je na místě uvažovat, zda Priske nesáhne k jistější variantě. Při absenci Matěje Ryneše by se do zálohy mohl vysunout Jaroslav Zelený.
V tom případě by bylo třeba upravit složení stoperského tria. Emmanuel Uchenna bude vpravo, což je jasné. Vlevo může místo Zeleného naskočit Adam Ševínský, jenž léčil svalové zranění, nebo univerzál Asger Sörensen. Doprostřed by se nabízely varianty v podobě Filipa Panáka nebo Jakuba Martince, který si odbyl debut ve sparťanském dresu minulý víkend proti Hradci Králové.
Uprostřed hřiště nebude chybět Kaan Kairinen. Další kreativní varianty Sivert Mannsverk a Magnus Kofod Andersen jsou však kvůli zdravotnímu stavu nepravděpodobné. Santiago Eneme nemá dosud příliš velké herní vytížení, proto se dá očekávat nasazení Patrika Vydry či Lukáše Sadílka.
Ofenzivní trojzubec bude nejspíš bez Haraslína, jenž se zranil před poslední reprezentační pauzou. Proto ho Priske zřejmě obsadí Albionem Rrahmanim, Janem Kuchtou a Veljkem Birmančevičem.
Plzeň? Nejvíc otazníků je v záloze
Plzeň má stejně jako letenský soupeř jisté jméno v bráně, chytat půjde dlouhodobá opora Martin Jedlička. Stoperskou trojici trenéři v sezoně i vinou různých zdravotních problémů točí, po zranění s Olomoucí nejspíš nebude k dispozici mladý Jan Paluska. Trenéři vyberou ze dvou variant – vrátit se k obvyklé trojici z minulé sezony Sampson Dweh, Svetozar Markovič, Václav Jemelka, nebo jít vzadu od začátku se dvěma leváky – nasadit Jemelku uprostřed místo Markoviče a na levého stopera vrátit Karla Spáčila, který už je připravený do akce po zranění.
Nejvíc otazníků je v plzeňské záloze, kde trenérský štáb stále hledá způsob, jak nahradit ztráty Lukáše Kalvacha, Cadua a Pavla Šulce. Sport vypíchl dvě varianty – defenzivnější s Adrianem Zeljkovičem a odvážnější s Cheickem Souarém uprostřed pole, což trenérům vyšlo v minulém kole s Olomoucí.
Pokud půjde do hry urostlý Zeljkovič vedle Lukáše Červa, Souaré se nejspíš posune na levý kraj. Vpravo má jistotu rychlý Amar Memič, který ale v poslední době nepodává ideální výkony. Před středovou dvojici může být posunutý tvořivý Tomáš Ladra, který by dělal servis dvojici nahoře ve složení Matěj Vydra, Rafiu Durosinmi.
Druhou možností je nechat vedle Červa krajního hráče Souarého, který zahrál na nezvyklé pozici velmi slušně proti Olomouci. Navíc uhlídal tvořivého Michala Berana, na Letné by v podobné roli mohl platit na Kaana Kairinena. Pokud by trenéři chtěli přidat rychlost do ofenzivy, zvolí rozestavení 3-4-3 a místo Ladry může dostat šanci od prvních minut dynamičtější Denis Višinský.
Varianty sestavy Sparty:
Rrahmani, Kuchta, Birmančevič
Mercado, Sadílek, Kairinen, Preciado
Zelený, Sörensen, Uchenna
Vindahl
Rrahmani, Kuchta, Birmančevič
Zelený, Vydra, Kairinen, Kadeřábek
Sörensen, Martinec, Uchenna
Vindahl
Varianty sestavy Plzně:
Vydra, Durosinmi
Ladra
Souaré, Červ, Zeljkovič, Memič
Spáčil, Jemelka, Dweh
Jedlička
Višinský, Durosinmi, Vydra
Spáčil, Červ, Souaré, Memič
Jemelka, Markovič, Dweh
Jedlička
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Hr. Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|14
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|15
Teplice
|8
|1
|1
|6
|9:17
|4
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu